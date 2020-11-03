Работа предприятий Управделами и сотрудничество с Африкой - Лукашенко принял с докладом Шеймана

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами Президента Виктора Шеймана. В центре внимания были состояние дел на предприятиях, подведомственных Управлению делами, а также развитие сотрудничества со странами Африки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как обстоят дела на этих предприятиях? Все-таки, считай, отработали три квартала. Какова ситуация там и что больше всего настораживает?" - поинтересовался глава государства.

Он обратил внимание на то, что в ведении Управления делами находится большое количество различных предприятий и организаций. "Это целое министерство", - заметил Александр Лукашенко.

Вторая тема доклада - развитие торгово-экономического сотрудничества с государствами на африканском континенте - направление, которое курирует Виктор Шейман. "Я вижу, что пошли подвижки по продажам техники. Пусть не масштабные, но то, о чем мы договаривались, и то, что планировали, уже какой-то процесс начался. Как обстоят дела? Что влияет негативно на развитие отношений с африканскими государствами?" - обозначил тематику встречи Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул: с африканскими странами надо и далее развивать сотрудничество. "Это государства, как мы говорим, дальней дуги. Государства богатые по своим природным ресурсам. Может, где-то мы сможем что-то для себя добывать. Может быть, в обмен на свои товары как-то будем работать", - сказал глава государства.

Как доложил Виктор Шейман, региональные банковские организации, с которыми Беларусь сотрудничает в Африке, постепенно начинают финансировать совместные проекты. "Это здорово. Поэтому вот эту тему рассмотрим", - отметил Александр Лукашенко.-0-