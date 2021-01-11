Работа предприятий в 2020 году, подготовка ВНС и проекты в Африке - Лукашенко принял с докладом Шеймана

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко принял сегодня с докладом управляющего делами Президента Виктора Шеймана, передает корреспондент БЕЛТА.

Виктор Шейман доложил Президенту об итогах работы предприятий системы Управления делами в 2020 году, результаты показаны неплохие.

В частности, выручка от реализации продукции составила Br2,6 млрд (рост более чем на 140%). Хорошо сработали сельское хозяйство, промышленность, строительство - во всех этих отраслях выросли объемы производства. Более скромные результаты в связи с пандемией показали гостиничное дело, туристическая отрасль, общественное питание.

Что касается внешней торговли, положительное сальдо составило около $150 млн.

Касаясь сотрудничества со странами африканского континента, Виктор Шейман доложил о заключении контракта на поставку техники в данный регион и о проработке следующего договора. Кроме того, прорабатывается вопрос строительства тракторного завода в одной из африканских стран.

Во время встречи Александр Лукашенко и Виктор Шейман также обсудили подготовку к предстоящему Всебелорусскому народному собранию и новые направления работы.-0-