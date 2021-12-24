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24 декабря 2021, 18:49

"Работали бы так, как пляшут". Лукашенко о членах правительства на новогоднем балу

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в новогоднем балу для молодежи во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками торжества стали 337 юношей и девушек со всей Беларуси. Входным билетом на бал для них стали личные успехи в учебе, творчестве, спорте, общественной жизни. Среди гостей - стипендиаты спецфонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, победители, участники и лауреаты конкурсов, олимпиад, конференций, представители волонтерского и студотрядовского движения, обладательницы титулов конкурсов красоты, призеры спортивных соревнований.

Были приглашены и VIP-гости, среди них - государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий, министр культуры Анатолий Маркевич, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Басков, депутат Палаты представителей Национального собрания Мария Василевич.

Глава государства присутствовал на первой, классической части бала, после которой поделился впечатлениями от увиденного. "Смотрел на членов правительства, министров - работали бы так, как пляшут! Ты (обращаясь к министру культуры Анатолию Маркевичу. - Прим. БЕЛТА) их за два дня оттренировал так, как я их за несколько десятков лет не научил", - с юмором сказал Президент.-0-

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