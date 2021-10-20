Работники больницы в Боровлянах попросили содействия в вопросе жилья. Лукашенко пообещал рассмотреть варианты

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники Минской областной клинической больницы попросили главу государства содействовать в вопросе выделения места для строительства жилья. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал рассмотреть варианты, передает корреспондент БЕЛТА.

Учитывая активное развитие населенного пункта, глава государства также не исключает, что Боровлянам следует придать статус города.

Одна из работниц рассказала Президенту, что в поселке остро стоит вопрос по обеспечению жильем медицинских работников. Имеется неиспользуемый участок, который находится на территории скорой медицинской помощи. В связи с этим у главы государства попросили содействия в вопросе перепрофилирования этого участка под строительство жилья.

"Я знаю вашу проблему. Мы как-то тут экспериментировали. Недалеко строили такое общежитие, что я сказал, что если бы мне когда-то предложили такую квартиру, то я был бы рад. Это такой опытный был вариант. И врачи были очень довольны, - отметил глава государства. - Но я знаю, что речь идет об арендном жилье, кто-то захочет за свои деньги построить".

Александр Лукашенко рассказал о нескольких вариантах решения вопроса. "Я же по соседству живу. Во-первых, там вокруг меня, где я живу, есть еще несколько участков. Один вы заняли. Надо посмотреть и другие. Там и до 7 га есть. Это в лесу, курортная, можно сказать, зона. Поэтому надо посмотреть те участки", - озвучил первый вариант белорусский лидер.

Александр Лукашенко

Второй вариант состоит в том, чтобы выделить землю непосредственно возле Боровлян: "Даже подъезжая сюда, я так глазом прикинул, посмотрел и думаю: ну если уж речь зайдет о строительстве какого-то жилья, то мы посмотрим где-то лесные массивы. Можем немножко подрезать и "посадить" там дом. Даже здесь. Это второй вариант".

Третий вариант, сказал Президент, - это тот, который озвучила работница больницы.

Александр Лукашенко при этом отметил, что надо также проработать бюджетные варианты строительства, чтобы цена квартир была не в тягость работникам.

"А мы здесь найдем эти участки. Я три варианта назвал. Надо будет посмотреть", - резюмировал глава государства.-0-