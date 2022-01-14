Работники СМИ удостоены госнаград и Благодарности Президента Беларуси

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал указ и распоряжение, в соответствии с которыми работники СМИ удостоены медалей и Благодарности Президента Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

За большой личный вклад в развитие государственной информационной политики и национальной журналистики медалью Франциска Скорины отмечены заслуги директора дирекции информационного вещания ЗАО "Второй национальный телеканал" Анатолия Занковича, заведующего отделом режиссеров главной дирекции "Агентство телевизионных новостей" Национальной государственной телерадиокомпании Ильи Кревчика и специального корреспондента редакции вещания на страны СНГ и Балтии АНО "ТВ-Новости" (RT) Константин Придыбайло.

Восемь работников СМИ удостоены Благодарности Президента Республики Беларусь за значительный личный вклад в реализацию государственной информационной политики, высокий профессионализм, объективное и всестороннее освещение событий общественно-политической и социально-культурной жизни страны.

Благодарность Президента объявлена главному редактору студии телевидения Национального филиала (представительства) Межгосударственной телерадиокомпании "МИР" в Республике Беларусь Андрею Алексеенко, обозревателю политическому отдела политических обозревателей главной дирекции "Агентство телевизионных новостей" Национальной государственной телерадиокомпании Евгению Горину, обозревателю политическому отдела обозревателей политических дирекции информационного вещания ЗАО "Второй национальный телеканал" Анне Пыж и заведующей отделом политических обозревателей дирекции информационного вещания ЗАО "Столичное телевидение" Алене Сыровой.

Кроме того, Благодарностью Президента отмечены заслуги начальника отдела телеоператоров студии телевидения Национального филиала (представительства) Межгосударственной телерадиокомпании "МИР" в Республике Беларусь Вадима Трусова, заместителя генерального продюсера - главного директора главной дирекции Первого национального канала генерального продюсерского центра Белорусского радио Национальной государственной телерадиокомпании Максима Угляницы, обозревателя политического отдела политических обозревателей дирекции информационного вещания ЗАО "Столичное телевидение" Ксении Худолей и директора дирекции интернет-вещания ЗАО "Второй национальный телеканал" Светланы Тихоновой.-0-