Расширены зона и продолжительность безвиза в Брестской и Гродненской областях

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №300 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан". Документ будет действовать вместо указа от 26 декабря 2017 года №462, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Ранее существовавшие раздельно две безвизовые зоны для туристско-рекреационных территорий Бреста и Гродно объединяются в одну безвизовую территорию "Брест - Гродно". В нее включаются еще пять районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский.

В этом регионе срок безвизового пребывания в туристических целях увеличивается до 15 суток для граждан 73 государств. Кроме того, будет обеспечена возможность въезда еще через два дополнительных пункта пропуска на государственной границе ("Бенякони" и "Берестовица").

Иностранцы смогут перемещаться без виз по всей территории западных областей при условии следования в составе организованных туристических групп по маршрутам, предусматривающим посещение безвизовой территории "Брест - Гродно".

"Принятие указа продолжает целенаправленные усилия белорусского государства по развитию трансграничных человеческих контактов, является свидетельством открытого и дружелюбного характера внешней политики Беларуси. Документ будет способствовать росту туристической привлекательности нашей страны и укреплению экономики приграничных регионов", - отметили в пресс-службе.

Указ вступает в силу через три месяца после официального опубликования.

При этом сохраняется безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан ряда государств на срок до 30 суток через пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск, что предусмотрено указом от 9 января 2017 года №8 (с изменениями, вступившими в силу 24 июля 2018 года).-0-