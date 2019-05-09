Развитие дружественных отношений Беларуси и Израиля служит интересам народов обеих стран - Лукашенко

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Израиля Реувена Ривлина с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
Символично, что в 2019 году этот день совпал с очередной годовщиной Победы над нацизмом, которая отмечается и в Беларуси, и в Израиле как большой праздник.
"Убежден, что развитие дружественных отношений между нашими странами, которые основываются на прочных исторических, культурных связях и принципах взаимопонимания и доверия, будет и в дальнейшем служить интересам обоих народов", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Реувену Ривлину крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а гражданам Израиля - мира и благополучия.-0-
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