"Развитие науки определяет будущее" - Лукашенко встретился в НАН с белорусскими учеными

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Национальной академии наук встретился с белорусскими учеными, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ученые - не просто умнейшие люди, которые смотрят на все происходящие события с высоты своих глубинных знаний. Это люди, обладающие житейской мудростью, которые искренне любят родину, потому что живут в служении науке и народу", - подчеркнул глава государства.

Он заявил, что в стране ни одно важное решение не принимается без участия представителей научной сферы. "Именно поэтому я как Президент регулярно встречаюсь с научным сообществом и всегда с вами советуюсь. Все мы знаем, что развитие науки определяет будущее. Причем будущее не только отдельного государства, но и всего человечества", - обратил внимание глава государства.

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Два лазера по цене трактора - Лукашенко ознакомился с выставкой НАН Глава государства на виртуальной экспозиции ознакомился как с успешно используемыми разработками белорусских ученых, так и новинками, которые скоро придут на производство.

Шумилин: вклад отечественной науки в экономику значительно вырос за последние годы "Значительно вырос вклад науки в экономику. Если в прошлой пятилетке доля белорусских разработок в госпрограмме инновационного развития была 10%, то в текущей - уже 36%, а в следующей пятилетке ставим задачу довести до 50%", - сказал руководитель ГКНТ.