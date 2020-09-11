"Развитие науки определяет будущее" - Лукашенко встретился в НАН с белорусскими учеными

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Национальной академии наук встретился с белорусскими учеными, передает корреспондент БЕЛТА.
"Ученые - не просто умнейшие люди, которые смотрят на все происходящие события с высоты своих глубинных знаний. Это люди, обладающие житейской мудростью, которые искренне любят родину, потому что живут в служении науке и народу", - подчеркнул глава государства.
Он заявил, что в стране ни одно важное решение не принимается без участия представителей научной сферы. "Именно поэтому я как Президент регулярно встречаюсь с научным сообществом и всегда с вами советуюсь. Все мы знаем, что развитие науки определяет будущее. Причем будущее не только отдельного государства, но и всего человечества", - обратил внимание глава государства.
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