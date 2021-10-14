Реагирование на санкции и застарелые разногласия. Что обсуждали президенты в закрытой части саммита ЕАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 октября принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Изначально саммит планировали провести в Минске в очном формате, однако в итоге было принято решение организовать его по видеосвязи. Белорусская сторона выступила в качестве принимающей стороны, пусть и в онлайн-режиме, поэтому глава белорусского государства открыл встречу, несмотря на то, что в этом году в ЕАЭС председательствует Казахстан.

Заседание началось со встречи в расширенном формате: к лидерам стран ЕАЭС присоединились руководители государств-наблюдателей - Кубы и Узбекистана.

"К осени наша интеграционная повестка заметно оживилась. В сентябре со многими из вас мы встречались в Душанбе на мероприятиях ШОС и ОДКБ, где особое внимание уделили внешнеполитическим вопросам. Сегодня у нас есть хорошая возможность обсудить экономические аспекты сотрудничества", - отметил Александр Лукашенко, открывая саммит.

Дальнейшее развитие ЕАЭС белорусская сторона связывает с полной и своевременной реализацией Стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Только так, считает глава государства, можно построить полноформатный экономический союз с едиными рынками товаров, услуг, капиталов и трудовых ресурсов.

На саммите Президент обозначил несколько приоритетных направлений интеграционного строительства. По его словам, их решение позволит странам ЕАЭС "скорее преодолеть последствия экономического спада, вызванного пандемией, восстановить деловую активность, простимулировать рост промышленного производства, доверия, улучшить транзитный потенциал и конкурентную среду общего экономического пространства".

Формирование цифрового пространства

По оценкам белорусских специалистов, создание интегрированной информационной системы ЕАЭС идет медленно.

"Мы строим ее уже около 10 лет. При всей масштабности, сложности проекта такие результаты сложно признать удовлетворительными. Из почти 90 общих процессов нормально работают чуть более 20", - констатировал глава государства.

Повышение транзитной привлекательности

Также, считает Александр Лукашенко, следует ускорить разработку соглашения о единой системе таможенного транзита.

"Его принятие наряду с соглашением о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок будет способствовать увеличению транзитного потока товаров", - подчеркнул Президент.

Развитие агропромышленного комплекса

Глава государства предложил для дальнейшего развития агропромышленного комплекса внедрить на уровне союза систему среднесрочного и долгосрочного планирования АПК с учетом развития мирового аграрного рынка.

"Мы должны серьезно задуматься о продовольственной безопасности наших стран, защите от внешних ценовых шоков, вызванных ажиотажным спросом на ту или иную сельскохозяйственную продукцию", - сказал Александр Лукашенко.

Он также призвал как можно скорее выйти на окончательное решение проблемы односторонних запретов и ограничений на поставку товаров. Для этого, по словам Президента, нужно обеспечить своевременный и полноценный межгосударственный обмен информацией в сфере санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля.

Продолжение политики импортозамещения

Глава государства считает, что по этому вопросу в ЕАЭС пока сделано слишком мало. Он отметил, что этот процесс должен быть увязан с промышленной кооперацией.

"Чтобы избежать протекционизма на национальном уровне, необходимо максимально использовать промышленные мощности и ресурсы наших стран. А они немалые. Важно не просто содействовать производственному сотрудничеству, но и стимулировать более продвинутые формы кооперации путем создания наднациональных евразийских компаний или консорциумов", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Совершенствование финансовой инфраструктуры ЕАЭС

Для увеличения количества совместных проектов с высокой интеграционной составляющей нужно обеспечить доступ к проектному финансированию в виде долгосрочных кредитов с льготной процентной ставкой, считает Президент.

А для этого надо изменить формат работы Евразийского банка развития. Главными недостатками в его нынешней модели белорусский лидер назвал высокий порог финансирования проектов и отсутствие льготной ставки по кредитам.

Касаясь финансовой темы, Александр Лукашенко также высказался об использовании национальных валют. Этот вопрос он затрагивал еще на сентябрьском саммите ШОС в ОДКБ. Тогда глава государства отметил, что чрезмерное использование в расчетах той или иной иностранной валюты лишает страны региона конкурентных финансовых и экономических преимуществ, угрожает их безопасности. Эту мысль Президент высказал еще раз на саммите ЕАЭС.

"Где, как не в ЕАЭС, нам следует опережающими темпами выходить на использование национальных валют", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства убежден, что при наличии доброй воли совместными усилиями странам ЕАЭС удастся в полной мере реализовать все возможности интеграционного объединения и достичь поставленных целей.

В широком составе президенты согласовали 6 вопросов. Поскольку все они ранее уже были согласованы на уровне Евразийской экономической комиссии, главы государств утвердили их без обсуждений. Одним из ключевых документов стало решение о переходе ко второму этапу создания общих рынков нефти и нефтепродуктов. Оно предполагает подготовку до 2023 года проектов правил торговли и правил биржевых торгов этими продуктами. К 2024 году планируется разработать международный договор о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов.

Определиться с застарелым вопросом

А вот на встрече в узком формате не обошлось без дискуссий. Поводом стал вопрос формирования общего рынка газа. Александр Лукашенко подчеркнул, что если страны хотят достичь первоначальных целей, которые закладывались при создании союза, этот вопрос должен быть решен. Причем найти компромиссное решение можно только при личной встрече, убежден Президент. Это предложение поддержал и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев.

Как пояснил журналистам после заседания вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, на саммите главы государств заслушали подготовленную по их поручению информацию о проделанной работе по договору об общем рынке газа. "Было доложено о двух принципиальных разногласиях, которые, к сожалению, пока на данном этапе существуют, - рассказал вице-премьер. - Эти разногласия не новы. Они были еще в 2018 году, когда мы подписывали концептуальные документы, эта тема была вынесена за скобки. Имеется в виду тарифообразование на транспортировку газа по территории стран ЕАЭС".

Поэтому во время обмена мнениями на прошедшем заседании Президент Беларуси предложил этот застарелый вопрос обсудить в очном формате и определиться окончательно. "Либо мы делаем на данном этапе, либо мы действуем по другим направлениям. Это предложение поддержал председатель Высшего Евразийского экономического совета, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. И все главы государств поддержали и условились, что эту тему именно в таком формате дополнительно обсудят", - рассказал вице-премьер.

Вопрос, когда именно главы государств смогут собраться в очном формате и обсудить названный вопрос, пока остается открытым.

Совместно реагировать на санкции

Одно из принятых решений касается совместного реагирования государств ЕАЭС на экономическое санкционное давление со стороны третьих стран. В этом плане согласованы и выработаны шесть мер, определен механизм совместной работы.

"Имеются в виду консультации, оценка ущерба, который наносится той стране, которая страдает от экономических санкций, и, соответственно, мультипликативное воздействие на весь ЕАЭС, переговоры с третьими странами и ряд других направлений. Это очень важно и большой шаг, что мы будем действительно коллективно реагировать нашим интеграционным образованием на необоснованное экономическое давление различных стран", - заявил вице-премьер.-0-