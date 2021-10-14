Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 14 октября 2021
Минск Переменная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:19 Мероприятие "Самая трудная профессия в мире" ко Дню матери объединило студентов из разных стран Общество
18:11 Встреча Кочановой и Матвиенко состоялась в Санкт-Петербурге Общество
18:08 Реагирование на санкции и застарелые разногласия. Что обсуждали президенты в закрытой части саммита ЕАЭС Президент
18:07 В Беларуси введены тарифные группы на электроэнергию для обрабатывающих данные организаций Экономика
18:05 Следующий саммит ЕАЭС планируется провести 10 декабря в Алматы Экономика
18:01 В ОДКБ рассказали про замысел и задачи учений вблизи таджикско-афганской границы Общество
18:00 На руднике "Беларуськалия" авто врезалось в стенку горной выработки: пострадал машинист Происшествия
17:55 Все мероприятия первого этапа по созданию общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС выполнены Экономика
17:54 Huawei впервые представила свои разработки в сфере энергетики на Energy Expo - 2021 Технологии
17:45 Татарицкий: стандартизация направлена на повышение конкурентоспособности белорусских товаров и услуг Экономика
17:40 Кочанова встретилась с зампредседателя ПА ОБСЕ Пиа Каума Общество
17:30 Акция "COVID-патруль" стартует в областных центрах 19 октября Регионы
17:30 Число погибших при пожаре в многоэтажке на юге Тайваня возросло до 46 В мире
17:30 Министр ЕЭК: в ЕАЭС активно обсуждается создание единого рынка углеродных единиц Экономика
17:27 Еще один канал и чат в Telegram признаны экстремистскими Происшествия
17:22 Карпенко: студент должен быть активным участником образовательного процесса Общество
17:21 Главы стран ЕАЭС отметили важность технологической трансформации в контексте климатической повестки Политика
17:20 Как сложилась судьба женщины, которая получила орден Матери одной из первых в Беларуси Общество
17:15 Суд в Москве может оштрафовать Telegram на 4 млн рублей Технологии
17:05 В составе учредителей ОАО "Паритетбанк" произошли изменения Экономика
16:56 Прием ко Дню матери прошел в Центральном доме офицеров в Минске Регионы
16:47 Кличковская о женской миссии, материнской силе и детском признании Регионы
16:41 В Березинском районе задержан наркокурьер: изъято 500 г психотропа Происшествия
16:31 Министр ЕЭК: будущее энергетики ЕАЭС в формировании коллективной энергетической безопасности Экономика
16:17 В ЕАЭС сохраняются разногласия по общему рынку газа, этот вопрос лидеры стран обсудят в очном формате Экономика
16:07 Министр ЕЭК: цены на нефть и нефтепродукты в ЕАЭС в конечном итоге будут едины Политика
16:07 В ЕАЭС выработано шесть мер по реагированию на санкции Политика
16:03 Лидеры стран ЕАЭС одобрили заявление об экономическом сотрудничестве государств-членов по климатической повестке Общество
16:03 Беларусь и Индия обсуждают организацию прямого авиасообщения Общество
16:02 Министр ЕЭК: цена на газ на общем рынке ЕАЭС не будет подвержена колебаниям, как в Европе Экономика
Все новости
Все новости
Президент
14 октября 2021, 18:08

Реагирование на санкции и застарелые разногласия. Что обсуждали президенты в закрытой части саммита ЕАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 октября принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Изначально саммит планировали провести в Минске в очном формате, однако в итоге было принято решение организовать его по видеосвязи. Белорусская сторона выступила в качестве принимающей стороны, пусть и в онлайн-режиме, поэтому глава белорусского государства открыл встречу, несмотря на то, что в этом году в ЕАЭС председательствует Казахстан.

Заседание началось со встречи в расширенном формате: к лидерам стран ЕАЭС присоединились руководители государств-наблюдателей - Кубы и Узбекистана.

"К осени наша интеграционная повестка заметно оживилась. В сентябре со многими из вас мы встречались в Душанбе на мероприятиях ШОС и ОДКБ, где особое внимание уделили внешнеполитическим вопросам. Сегодня у нас есть хорошая возможность обсудить экономические аспекты сотрудничества", - отметил Александр Лукашенко, открывая саммит.

Дальнейшее развитие ЕАЭС белорусская сторона связывает с полной и своевременной реализацией Стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Только так, считает глава государства, можно построить полноформатный экономический союз с едиными рынками товаров, услуг, капиталов и трудовых ресурсов.

На саммите Президент обозначил несколько приоритетных направлений интеграционного строительства. По его словам, их решение позволит странам ЕАЭС "скорее преодолеть последствия экономического спада, вызванного пандемией, восстановить деловую активность, простимулировать рост промышленного производства, доверия, улучшить транзитный потенциал и конкурентную среду общего экономического пространства".

Формирование цифрового пространства

По оценкам белорусских специалистов, создание интегрированной информационной системы ЕАЭС идет медленно.

"Мы строим ее уже около 10 лет. При всей масштабности, сложности проекта такие результаты сложно признать удовлетворительными. Из почти 90 общих процессов нормально работают чуть более 20", - констатировал глава государства.

Повышение транзитной привлекательности

Также, считает Александр Лукашенко, следует ускорить разработку соглашения о единой системе таможенного транзита.

"Его принятие наряду с соглашением о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок будет способствовать увеличению транзитного потока товаров", - подчеркнул Президент.

Развитие агропромышленного комплекса

Глава государства предложил для дальнейшего развития агропромышленного комплекса внедрить на уровне союза систему среднесрочного и долгосрочного планирования АПК с учетом развития мирового аграрного рынка.

"Мы должны серьезно задуматься о продовольственной безопасности наших стран, защите от внешних ценовых шоков, вызванных ажиотажным спросом на ту или иную сельскохозяйственную продукцию", - сказал Александр Лукашенко.

Он также призвал как можно скорее выйти на окончательное решение проблемы односторонних запретов и ограничений на поставку товаров. Для этого, по словам Президента, нужно обеспечить своевременный и полноценный межгосударственный обмен информацией в сфере санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля.

Продолжение политики импортозамещения

Глава государства считает, что по этому вопросу в ЕАЭС пока сделано слишком мало. Он отметил, что этот процесс должен быть увязан с промышленной кооперацией.

"Чтобы избежать протекционизма на национальном уровне, необходимо максимально использовать промышленные мощности и ресурсы наших стран. А они немалые. Важно не просто содействовать производственному сотрудничеству, но и стимулировать более продвинутые формы кооперации путем создания наднациональных евразийских компаний или консорциумов", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Совершенствование финансовой инфраструктуры ЕАЭС

Для увеличения количества совместных проектов с высокой интеграционной составляющей нужно обеспечить доступ к проектному финансированию в виде долгосрочных кредитов с льготной процентной ставкой, считает Президент.

А для этого надо изменить формат работы Евразийского банка развития. Главными недостатками в его нынешней модели белорусский лидер назвал высокий порог финансирования проектов и отсутствие льготной ставки по кредитам.

Касаясь финансовой темы, Александр Лукашенко также высказался об использовании национальных валют. Этот вопрос он затрагивал еще на сентябрьском саммите ШОС в ОДКБ. Тогда глава государства отметил, что чрезмерное использование в расчетах той или иной иностранной валюты лишает страны региона конкурентных финансовых и экономических преимуществ, угрожает их безопасности. Эту мысль Президент высказал еще раз на саммите ЕАЭС.

"Где, как не в ЕАЭС, нам следует опережающими темпами выходить на использование национальных валют", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства убежден, что при наличии доброй воли совместными усилиями странам ЕАЭС удастся в полной мере реализовать все возможности интеграционного объединения и достичь поставленных целей.

В широком составе президенты согласовали 6 вопросов. Поскольку все они ранее уже были согласованы на уровне Евразийской экономической комиссии, главы государств утвердили их без обсуждений. Одним из ключевых документов стало решение о переходе ко второму этапу создания общих рынков нефти и нефтепродуктов. Оно предполагает подготовку до 2023 года проектов правил торговли и правил биржевых торгов этими продуктами. К 2024 году планируется разработать международный договор о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов.

Определиться с застарелым вопросом

А вот на встрече в узком формате не обошлось без дискуссий. Поводом стал вопрос формирования общего рынка газа. Александр Лукашенко подчеркнул, что если страны хотят достичь первоначальных целей, которые закладывались при создании союза, этот вопрос должен быть решен. Причем найти компромиссное решение можно только при личной встрече, убежден Президент. Это предложение поддержал и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев.

Как пояснил журналистам после заседания вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, на саммите главы государств заслушали подготовленную по их поручению информацию о проделанной работе по договору об общем рынке газа. "Было доложено о двух принципиальных разногласиях, которые, к сожалению, пока на данном этапе существуют, - рассказал вице-премьер. - Эти разногласия не новы. Они были еще в 2018 году, когда мы подписывали концептуальные документы, эта тема была вынесена за скобки. Имеется в виду тарифообразование на транспортировку газа по территории стран ЕАЭС".

Поэтому во время обмена мнениями на прошедшем заседании Президент Беларуси предложил этот застарелый вопрос обсудить в очном формате и определиться окончательно. "Либо мы делаем на данном этапе, либо мы действуем по другим направлениям. Это предложение поддержал председатель Высшего Евразийского экономического совета, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. И все главы государств поддержали и условились, что эту тему именно в таком формате дополнительно обсудят", - рассказал вице-премьер.

Вопрос, когда именно главы государств смогут собраться в очном формате и обсудить названный вопрос, пока остается открытым.

Совместно реагировать на санкции

Одно из принятых решений касается совместного реагирования государств ЕАЭС на экономическое санкционное давление со стороны третьих стран. В этом плане согласованы и выработаны шесть мер, определен механизм совместной работы.

"Имеются в виду консультации, оценка ущерба, который наносится той стране, которая страдает от экономических санкций, и, соответственно, мультипликативное воздействие на весь ЕАЭС, переговоры с третьими странами и ряд других направлений. Это очень важно и большой шаг, что мы будем действительно коллективно реагировать нашим интеграционным образованием на необоснованное экономическое давление различных стран", - заявил вице-премьер.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ЕАЭС Лукашенко саммиты
Новости рубрики Президент
Александр Лукашенко во время заседания Лукашенко: надо опережающими темпами выходить на использование национальных валют в ЕАЭС
Во время заседания Лукашенко предложил создать в ЕАЭС наднациональные компании для развития промкооперации
Александр Лукашенко во время заседания Лукашенко выступил за изменение формата работы Евразийского банка развития
Во время заседания Лукашенко: страны ЕАЭС должны серьезно задуматься о продовольственной безопасности
Фото из архива Беларусь призвала окончательно решить проблему с запретами на поставку товаров внутри ЕАЭС
Александр Лукашенко во время заседания Лукашенко призвал ускорить формирование цифрового пространства ЕАЭС
Главное
Реагирование на санкции и застарелые разногласия. Что обсуждали президенты в закрытой части саммита ЕАЭС
Лукашенко: следующую неделю в Беларуси посвятят детальному анализу ситуации в связи с коронавирусом
Макей: Беларусь была и остается активным участником интеграционных объединений
Петришенко: в Беларуси уделяется особое внимание созданию условий для материнства
Топ-новости
Лукашенко: интеграционная повестка ЕАЭС заметно оживилась
Лукашенко: вакцины от COVID-19 должны стать достоянием всего человечества
Кочанова встретилась с зампредседателя ПА ОБСЕ Пиа Каума
Huawei впервые представила свои разработки в сфере энергетики на Energy Expo - 2021
В ЕАЭС выработано шесть мер по реагированию на санкции
ВОЗ видит возможность поднять отношения с Беларусью на качественно новый уровень
Модели обеспечения прав человека: парадоксы и неожиданности - комментарий
Министр ЕЭК: цены на нефть и нефтепродукты в ЕАЭС в конечном итоге будут едины
Закон об обращениях граждан и юрлиц должен быть максимально качественным и действенным - депутат
Лукьянов: участие в благоустройстве святынь способствует духовной общности молодежи
Гигин о действиях Польши: забором от проблемы не огородишься
Более 850 пунктов вакцинации против COVID-19 открыты в Беларуси
Рейтинг биржевых экспортеров сельхозпродукции возглавили производители рапсового масла и молокопродуктов
В Беларуси в этом году утверждено более 500 государственных стандартов
За сутки в Беларуси зарегистрированы 2052 пациента с COVID-19, выписаны 1725
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Неделя матери в Беларуси Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.