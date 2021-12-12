"Ребята - ну просто молодцы!" Лукашенко поздравил хоккейное "Динамо" с победой над финским "Йокерит"

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил хоккейное "Динамо" с победой над финским "Йокерит". Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.
"Ребята - ну просто молодцы! Важнейшая победа Динамо", - приводит ресурс цитату Александра Лукашенко.
Важнейшая победа "Динамо": хоккеисты минского клуба обыграли "Йокерит" из Хельсинки в чемпионате КХЛ
В публикации отмечается, что финский клуб с отдельными чиновниками сами же политизировали эту игру, призывали белорусских болельщиков бойкотировать матч. Но эффект случился обратный: трибуны были заполнены, и динамовцы проявили волю, характер и победили.
"Йокерит" сейчас в лидерах КХЛ, но клуб уступил минскому "Динамо" со счетом 3:5.-0-