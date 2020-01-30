Ректором ВГУ имени Машерова станет его первый проректор

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал сегодня назначение Валентины Богатыревой ректором Витебского государственного университета имени П.М.Машерова, передает корреспондент БЕЛТА.

До настоящего времени она занимала должность первого проректора в этом учебном заведении.

"Я вам советовать ничего не собираюсь. Вы человек ученый и мое отношение к ученым знаете: я исключительно уважаю наших ученых, - заявил Президент. - У вас хороший вуз. Если у вас есть какие-то проблемные вопросы моего уровня, скажите - попробуем решить. Хотя сейчас вся страна занимается Витебской областью для того, чтобы наконец-то решить те наболевшие вопросы, которые возникали годами".

Александр Лукашенко подчеркнул, что Витебская область - красивый, но весьма сложный регион. "Поэтому работайте, добавляйте к тому, что есть", - сказал глава государства.-0-