Ремонт первой ВПП в Национальном аэропорту Минск начнут в 2020 году

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск начнут ремонтировать в 2020 году. Об этом Президенту Беларуси Александру Лукашенко доложили сегодня во время посещения им Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

Главу государства проинформировали об итогах строительства второй искусственной взлетно-посадочной полосы, перспективах развития аэропорта и прилегающей территории, транспортного сообщения со столицей и близлежащими городами.

По словам министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко, в этом году две полосы будут использовать одновременно, а к концу 2020-го приступят к ремонту старого полотна. "Фактически у нас будут две равноценные полосы, которые будут принимать любые самолеты", - отметил он. Реконструкция оценивается в $90 млн. Планируется, что займет она два-три года.

Александр Лукашенко поручил не затягивать с ремонтом старой полосы. "Железных два требования: без всяких излишеств, по минимуму восстановить эту полосу, осовременить, если нужно, и в исключительно сжатые сроки. Может быть, и не два года, - сказал Президент. - Поездите по миру, изучите передовой опыт и посмотрите, как ее шлифануть и какой слой бетона надо положить".

Глава государства также поручил организовать удобное железнодорожное сообщение между Минском, индустриальным парком "Великий камень" и аэропортом. Эти вопросы он поручил взять на особый контроль. "Надо посмотреть, чтобы это было разумно. Железную дорогу надо строить быстро, чтобы людям было удобно подъехать", - поручил Александр Лукашенко.-0-