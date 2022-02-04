Республиканский совет по исторической политике создается при Администрации Президента Беларуси

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 февраля подписал распоряжение №22рп "О Республиканском совете по исторической политике при Администрации Президента Республики Беларусь". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документ подписан в Год исторической памяти в продолжение последовательной политики сохранения правды о героическом прошлом белорусского народа, формирования историко-государственного мировоззрения, укрепления историко-культурной и духовно-этической общности белорусов.

В соответствии с распоряжением при Администрации Президента Республики Беларусь создается Республиканский совет по исторической политике, который станет постоянно действующим межведомственным консультативным и координирующим органом по проведению единой государственной политики в сфере исторической памяти.

В его состав на общественных началах войдут известные ученые в области гуманитарных знаний, авторитетные общественные деятели, представители политических партий, общественных объединений, экспертного сообщества, госорганов и организаций.

Ключевую роль в работе совета будет выполнять Национальная академия наук, на которую возложено организационное, экспертно-аналитическое и научно-методическое обеспечение его деятельности.

В компетенции совета будут следующие вопросы: определение стратегии и задач исторической политики, разработка подходов и мер по ее реализации; координация деятельности госорганов и иных организаций в сфере исторической политики и контроль за выполнением решений совета; подготовка в рамках компетенции проектов нормативных правовых актов и заключений; изучение и мониторинг общественного мнения по социально-гуманитарным вопросам.

Кроме того, совет будет иметь право инициировать присвоение наименований географическим объектам и их переименование, увековечение памяти погибших воинов, известных личностей, координировать издательскую деятельность, в том числе давать рекомендации по предупреждению и пресечению нарушений в области сохранения исторической памяти.

Решения совета по вопросам реализации исторической политики будут обязательными для руководства в работе всех заинтересованных.

Распоряжение позволит скоординировать и усилить деятельность государства по сохранению исторической памяти.-0-