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23 декабря 2019, 14:41

Результаты лучше прошлогодних - Лукашенко обсудил с Шейманом работу системы Управделами

Александр Лукашенко и Виктор Шейман
Александр Лукашенко и Виктор Шейман

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко провел рабочую встречу с управляющим делами Президента Беларуси Виктором Шейманом, передает корреспондент БЕЛТА.

Президенту было доложено о предварительных итогах года в работе организаций и предприятий, подчиненных Управлению делами. Тенденция положительная, результаты лучше, чем годом ранее. Так, ожидаемая выручка от реализации продукции составит более Br1,8 млрд, оборот внешней торговли товарами и услугами - более $300 млн. В три раза сокращено количество убыточных предприятий.

Виктор Шейман также доложил о новых и перспективных направлениях в работе Управления делами, в том числе о запуске серийного производства пластиковых лыж.

Учитывая то, что Виктор Шейман также курирует африканский вектор сотрудничества, во время встречи у Президента обсуждался ход строительства ряда совместных предприятий.

Еще одной темой разговора были кадровые вопросы в системе Управделами.

Александр Лукашенко отдельно отметил и напряженную работу Управления делами Президента в период новогодних праздников. "Спрос в это время, если можно так сказать, на Президента очень большой. Но это приятные хлопоты, хоть и физически это нагрузка большая, - сказал он. - Управлению делами приходится это все обеспечивать, на вас ложится большая нагрузка".

Глава государства отметил, что это как уже традиционные мероприятия государственного масштаба, к примеру, благотворительная акция "Наши дети", так и новые. В числе последних - Венский бал, который планируется провести во Дворце Независимости в субботу, 28 декабря. "Спасибо австрийцам, что они предложили такое мероприятие. Они очень давно (уже несколько лет назад) глаз положили на Дворец Независимости - этот огромный зал торжественных церемоний. Мы с ними согласились, что проведем такой Венский бал с их участием. Они будут организовывать, мы - помогать", - сказал Александр Лукашенко.-0-

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