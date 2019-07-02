Родину должны защищать все - Лукашенко прокомментировал споры вокруг нового закона о службе в армии

2 июля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, прокомментировал споры вокруг поправок в законы по вопросам эффективного функционирования военной организации государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы всегда говорили, и я это прошел сполна и имею право сказать: Родину, Отечество должны защищать все. Все, особенно мужики. Мы обнаглели до такой степени, что на женщин начали перекладывать и эту проблему, - сказал Александр Лукашенко. - В Беларуси этого быть не должно! Женщина должна отвечать за свое, а мы должны обеспечивать семью и защищать родину, свою семью и свою женщину".

Президент заметил, что в последнее время в интернете бурно обсуждается несколько тем, в том числе поправки в законы, касающиеся службы в армии. "Развернулась бурная полемика: как будем служить в армии? Читай - а как будем защищать свою землю, свое Отечество, как? - подчеркнул глава государства. - Бедный министр обороны Равков: его истоптали уже вдоль и поперек - не то предложил, не то военные внесли на рассмотрение парламента, а те что-то там приняли, а завтра будет катастрофа. Да успокойтесь. Президент не поставил подпись ни на одном документе, где вы думаете о катастрофе".

По мнению Александра Лукашенко, за комментариями в интернете скрываются те, кто прежде всего "радели" за суверенитет и независимость. "Я вас предупреждал, что суверенитет и независимость - это самые дорогие вещи, они очень дорого стоят, и не только в денежном выражении. И наше общество на ура восприняло - будем суверенны и независимы. Особенно те, кто сегодня там пописывают. А когда встал вопрос о долге, о цене независимости хотя бы в части защиты суверенитета, все закричали: "Нет!" - заметил он.

Противники нового закона, отметил Президент, в своих комментариях в интернете предлагают разделить общество на некие классы: одни, простые граждане, будут защищать страну, а другие - работать, получать образование, жить за границей, но не воевать за Родину. "Я как Президент, обдумывая подброшенную тему, начинаю размышлять, мне же закон подписывать: а какие есть варианты, кроме тех, которые прописаны или будут прописаны в законе?" - спросил глава государства.

По его словам, есть несколько возможных вариантов разрешения ситуация. Один из них - обратиться за защитой в НАТО. "Если мы сильно попросим, они нам пообещают. И те, которые пописывают в интернете, с удовольствием бы это приняли. Вы хотите этого варианта? Я - нет", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Другой возможный вариант развития событий касается вступления Беларуси в состав России, добавил Президент. "Мы можем попросить, чтобы они нас защищали, - ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее. Можем попросить и договориться. Я думаю, по крайней мере, на первых порах, для нашего поколения хватит, ладно там дети - сами пусть разбираются потом, - саркастически заметил глава государства. - Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу".

Александр Лукашенко подчеркнул, что для белорусов остается третий вариант: самим защищать себя. "И те, кто пописывают, так и размышляют, только думают, что не они будут с ружьем ходить от Бреста до Смоленска, не они будут на бронетехнике, в самолетах летать, защищая нашу страну, а те, которые не могут никуда поступить и так далее. Вы хотите, чтобы было так? Я - нет. После меня - пожалуйста", - сказал Президент.

Глава государства добавил, что тот, кто не смог извлечь урок из истории и прошлой войны, сегодня будет опять битым. "И если кто-то сюда придет, он не будет смотреть: это крестьянин, врач или рабочий, - отметил он. - Уроки нужно извлекать из всех событий, чтобы выстоять, выдержать и чтобы быть по-настоящему суверенным и независимым".-0-