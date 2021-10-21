Рома Когодовский за спасение своего младшего брата при пожаре награжден орденом "За личное мужество"

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученик 7-го класса Занарочской средней школы Роман Когодовский, спасший во время пожара своего младшего брата, награжден орденом "За личное мужество". Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Наград также удостоены врачи Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска, которые были задействованы в лечении Романа от ожогов, полученных при спасении брата.

За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в оказание медицинской помощи населению медалью "За трудовые заслуги" награждены комбустиолог-хирург (заведующий) детского ожогового отделения Игорь Зеленко и анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации (ожоговых больных с палатами интенсивной терапии) Марина Маркевич.-0-