Русый и Лавренков могут лишиться должностей из-за положения дел в сельском хозяйстве Могилевской области

25 марта, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поручил Администрации Президента внести предложения по кандидатурам на пост своего помощника по Могилевской области и вице-премьера. Этого Президент потребовал во время посещения сельхозпредприятия "Газовик-Сипаково" в агрогородке Добрейка Шкловского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко остался недоволен развитием сельского хозяйства в Могилевской области, которая по показателям находится на последних местах. "Целый вице-премьер, ведающий сельским хозяйством, курирует Могилевскую область, уполномоченный Президента. Помощник Президента зубы проел на сельском хозяйстве и Могилевской области. Губернатор самый продвинутый. И вы занимаете последнее место. Какой я из этого должен делать вывод?" - спросил глава государства.

"Неделя срока внести предложения, ибо пойдете сами сюда работать, - предупредил он главу Администрации Президента Наталью Кочанову. - Я вас сюда посылал по кадрам - вы разбирались всю зиму, я вас предупреждал о ситуации здесь. Но ситуация не меняется. Мне эти обещания не нужны".

Александр Лукашенко напомнил, что ранее ответственным должностным лицам поручалось исправить положение дел в сельском хозяйстве Могилевской области. Однако видимых результатов нет. "Им было сказано, в том числе и Доманевскому (губернатор Могилевской области Владимир Доманевский. - Прим. БЕЛТА): не будет исправлена ситуация в течение года - будем принимать меры. Поэтому неделя срока, и будем разбираться с вице-премьером и помощником, раз не смогли работать как следует", - сказал Президент.

"Это нетерпимо, что вы постоянно телепаетесь. Есть же образцы хорошей работы (вот это хозяйство), почему нет тогда результата? У вас провал по всем направлениям, при том не на полпроцента-процент", - констатировал глава государства.-0-