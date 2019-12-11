Русый освобожден от должности помощника Президента - инспектора по Могилевской области

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Михаил Русый освобожден от должности помощника Президента Республики Беларусь - инспектора по Могилевской области в связи с переходом на выборную должность. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Как сообщалось ранее, Александр Лукашенко назначил Михаила Русого, Сергея Рачкова, Анатолия Исаченко и Наталью Кочанову членами Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.-0-