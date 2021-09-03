"С мячом должны спать". Лукашенко о результатах в футболе, шальных деньгах и уроках Токио

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 сентября принял участие в церемонии торжественного открытия детско-юношеского футбольного центра клуба "Динамо-Минск", сообщает БЕЛТА.

На объекте разместилась специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва "Академия футбола ФК "Динамо-Минск". Сейчас это три поля с искусственным покрытием и наружным освещением, трибуны на 5,2 тыс. зрителей и вся сопутствующая инфраструктура. А все началось в 2008 году, когда в собственность клуба перешел устаревший стадион "Дарида". Тогда у "Динамо-Минск" не было собственной домашней арены для подготовки кадров и тренировки спортсменов. Реконструкция объекта велась с 2011 года, и в этом вопросе не обошлось без помощи государства и личного участия Президента Беларуси.

Однако начало мероприятия выдалось отнюдь не праздничным. Накануне футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) проиграли команде Исландии. Не порадовали и футболисты национальной сборной Беларуси, которые потерпели очередное поражение, на этот раз в поединке с командой Чехии.

"Зачем футболистов выпустили вчера на поле? Они же вышли отдохнуть. Мне стыдно на них было смотреть на фоне исландцев", - отметил глава государства, обращаясь к председателю ассоциации "Белорусская федерация футбола" Владимиру Базанову.

Позже Президент еще не раз вернулся к этой теме, в том числе на выступлении во время церемонии и общаясь с ветеранами футбольного клуба "Динамо-Минск". И дело не только в двух неудачных играх. Вопрос о положении дел в отечественном футболе в целом, в развитие которого государство за два десятилетия вложило немалые средства. "Смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он поинтересовался, какая сейчас средняя зарплата у футболистов основного состава "Динамо-Минск". Президенту доложили, что сейчас это $4-5 тыс., но пока действуют старые контракты. Уже принято новое постановление - по нему будет до Br8 тыс.

"Динамо-Минск" должен стать "паровозом" в отечественном футболе

Глава государства отметил, что в этом сезоне от минского "Динамо" ждут медалей отечественного чемпионата. Руководство клуба, поблагодарив Президента за поддержку, заверило, что результаты обязательно будут.

"Полушутя (хотя в каждой шутке есть только доля шутки) нашим спортсменам, игрокам-динамовцам не советую иметь дело со мной. Потому что, если вы будете играть плохо, считайте, что каждый день вы будете у меня на контроле. Я у вас буду очень часто бывать, и уже трудно будет и спортсменам, и тренерам, - предупредил Александр Лукашенко. - Поэтому лучше играйте хорошо. В этом году третье место приемлемо, ниже - нельзя. А в будущем году вы должны быть чемпионами. Вы должны встряхнуть весь футбол - вот на что я рассчитываю".

По мнению Президента, если "Динамо- Минск" заиграет и станет однозначным лидером, за клубом потянуться и другие команды, даже нынешние чемпионы. "И БАТЭ, и "Гомель" и "Шахтер" будут другие. Они не позволят "Динамо" быть первыми. Так они мыслят. А я хочу, чтобы вы были первыми. Для того чтобы вы, как паровоз, потащили за собой эти футбольные вагоны", - подчеркнул глава государства.

Футболистам следует спать с мячом

Александр Лукашенко подчеркнул, что государство поддержит белорусских футболистов, но они должны показывать результат. "Если вы решили играть в эту прекрасную игру, самую популярную в нашей стране и во всем мире, и у вас перед глазами зеленый цвет (я имею в виду доллар; может быть, розовый - евро), вы никогда не станете футболистами и спортсменами. Вы должны приходить сюда для того, чтобы играть в футбол. И если вы будете стремиться к этому, на начальном этапе вы получите материальное вознаграждение, чтобы нормально жить. Это я вам обещаю, государство это обеспечит вам", - сказал белорусский лидер.

Президент подчеркнул: добиться результата можно только упорным трудом и самоотдачей. "Хотите играть - играйте. Вы должны этим заниматься каждый день с утра до вечера. С мячом должны спать. Если вы этого не понимаете, вы не футболисты", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что в его годы у спортсменов не было таких условий для тренировок, как сегодня, об этом они могли только мечтать. Но результаты были. "И это все создано за счет белорусского народа. Я хочу, чтобы вы это помнили. А вы это будете понимать и помнить только тогда, если вас к этому сподвигнут ваши тренеры. Все зависит от тренера. Спортсмен может сделать все, чему его обучит и что заставит делать тренер. Нет тренера - нет команды, нет спортсмена", - убежден Президент. Он добавил, что есть большие вопросы и к административному аппарату чиновников.

Глава государства также пожелал молодым игрокам быть патриотами, ведь они играют для людей, а не для руководства страны. Кроме того, спортсменам уже в юном возрасте надо задумываться о своем будущем и устраивать свою жизнь, отметил Президент. "Жизнь спортсмена очень короткая, - констатировал он. - И за эту жизнь вы не только должны научиться играть, сделать себя, заработать какие-то средства на будущее. Но и после 30 же люди живут. А это значит, что надо учиться. Жизнь спортсмена катастрофически тяжелая, каторжная. Но вы сами выбрали такую судьбу. Постарайтесь пройти эту жизнь так, как надо. В этом возрасте вы делаете самих себя".

"Если вы будете стремиться стать настоящими спортсменами, любить свою страну, считайте, что мы договорились и поддержку вы всегда получите", - подытожил белорусский лидер.

Президент обратил внимание на поиск и подготовку резервных игроков. По его мнению, без этого у футбола не будет будущего. "Действуйте, работайте. Государство всегда вам окажет поддержку и поможет, но нужен результат. Не будет результата, никакой поддержки быть не может", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Говоря в целом о белорусском спорте, глава государства заметил, что в Беларуси все прекрасно с физкультурой и любительским спортом, а большого спорта нет. "Где теряются ребята? И толкают, и метают, и прыгают. Как только основная команда - потеряли ребят. Здесь надо искать проблемы и их решать", - считает Президент.

После церемонии торжественного открытия центра глава государства пообщался с основными игроками клуба и юными футболистами. Он отметил, что приглашать определенное количество легионеров, конечно, можно, но в первую очередь надо делать ставку на своих ребят. "Нужен результат. Какой бы ни был Президент - я, другой, - все равно будут требовать результат", - подчеркнул белорусский лидер, пожелав спортсменам успехов.

Проиграл, так хоть покажи, что бился. Сегодня спорт - это война

Продолжительным и обстоятельным было общение Александра Лукашенко с ветеранами клуба. Обсудили подходы к тренерской работе, финансированию футбола, нюансы современной игры и, что немаловажно, воспитания спортсменов в духе патриотизма.

И здесь вновь не обошли стороной на злобу дня и тему неудачных выступлений накануне сборных команд по футболу. Александр Лукашенко констатировал, что много было потерь, футболисты не дорожат мячом, а порой и бьют практически наугад: "Глаза закрыл - "мочканул". У него мяч отобрали, и он остался сзади. Да ты беги, исправляй свои косяки", - высказал мнение об еще одном нюансе игры белорусский лидер.

Он заметил, что порой можно слышать рассуждения о состоянии дел в белорусском футболе в сравнении с той же Россией: "Понимаете, вот Россия, что нам равняться, - 140-150 миллионов, а нас 10 миллионов…". По этому поводу Президент заметил, что в Исландии, команде которой накануне уступила белорусская молодежная сборная, всего несколько сотен тысяч жителей.

Президент еще раз акцентировал внимание на большой роли и ответственности, которая лежит на тренерах. "Возьмите прыжки на батуте. Там Власова (главный тренер национальной команды Ольга Власова. - Прим.) - это же действительно диктатор. У нее все разложено. И они прыгают, олимпийскими чемпионами становятся. Потому что есть порядок", - привел пример Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что в каждой области страны созданы прекрасные поля для футбола, вложили огромные деньги. "Короче, мужики, с футболом что-то надо делать. База есть. Не думайте, что мы что-то будем создавать еще. У нас есть куда деньги тратить. Нам людям надо зарплату поднимать. Дай учителю 4-5 тыс. долларов, как у некоторых (футболистов. - Прим. БЕЛТА) зарплата…" - отметил глава государства.

"Денег не жалко. Мы не пожалеем денег, но дайте результат, дайте, чтобы было хотя бы на что посмотреть", - подчеркнул белорусский лидер. Он отметил, что молодое поколение футболистов порой избаловано шальными деньгами и "не видят этого мяча".

"Проиграл, так ты хоть покажи, что бился. Сегодня спорт - это война, ты должен идти как на войну", - сказал Президент, говоря о морально-волевых качествах, которыми должны обладать спортсмены. Мало того, что разучились играть, так еще и спортивной злости нет, заметил он.

Александр Лукашенко предложил и ветеранам клуба активно участвовать в развитии своего вида спорта, в том числе советом, что-то подсказать, подключиться к тренировочному процессу.

Заслуженный мастер спорта и тренер, чемпион СССР Эдуард Малофеев согласился с Президентом, подчеркнув, что в футбол надо не просто играть, а любить этот вид спорта: "Когда спрашиваешь парня, тренера: "Ты любишь футбол?", он говорит: "Люблю". А когда смотришь на результат: так как же ты любишь? Любить - это значит мочь! А если не можешь, не даешь - не любишь футбол!".

Он обратил внимание и на духовно-нравственное воспитание, которое также должно обязательно присутствовать в подготовке спортсмена. "Тогда совесть появляется, начинается добросовестный благочестивый труд. Когда тебе стыдно, что ты не подготовился", - заметил Эдуард Малофеев.

Шальных денег больше не будет

Президент также провел совещание по вопросам развития футбола и спортивной отрасли в целом. Поэтому на мероприятие пригласили и руководителей ряда других федераций.

Здесь также речь зашла о финансировании и том, на что в итоге тратились эти средства. Александр Лукашенко заметил, что, например, в футболе основную часть денежных средств направляли на зарплаты игроков: "Можно только удивляться вашей беспардонности: около 70% от всех денежных средств - заработная плата. А на развитие, а на содержание? Опять: "Государство там решит". Я хотел бы услышать объяснения по этому поводу. Почему у вас 70% всех денежных поступлений на клубы шло на зарплату?"

"Государство вкладывает колоссальные деньги в развитие всех видов спорта. Все спортсмены сидят сегодня в основном на государственных плечах. Это, наверное, одна из причин того, что у нас не все ладится в большом спорте. Слишком всем хорошо, никуда не надо ходить, никого не надо просить - государство все обеспечит, - отметил Президент. - Результата пока, особенно в футболе, я не вижу. Да и в хоккее, и в других видах то же самое".

В рейтинге ФИФА белорусская футбольная сборная в 2003 году была на 90-м месте, сегодня - на 89-м. "Сильно сдвинулись", - сыронизировал Александр Лукашенко.

В этом сезоне в Лиге конференций УЕФА играли четыре белорусские команды, и все с треском вылетели в первых раундах. А это третий дивизион еврокубков, заметил Президент.

Вместе с тем глава государства заверил, что на зарплаты хорошим спортсменам деньги всегда найдут, но нужен результат. "Неправда, что мы не будем платить деньги хорошим спортсменам и спортсменам, которые дают результат. Мы будем платить деньги, и будем платить хорошие деньги. Мы найдем деньги. Но если нет результата, даже не надейтесь. И ответите за те деньги, которые вы потратили. Это я вам говорю как чиновникам от спорта. Шальных денег больше не будет. И не дай бог Комитет госконтроля мне доложит, что вы не отработали нормально систему заработной платы", - предупредил белорусский лидер.

Александр Лукашенко пояснил, что когда спортсмен просто выступает за ту или иную команду в видах спорта, занимается спортом, то может рассчитывать исключительно на среднюю зарплату. "Все остальное - от результата. Шальных денег больше не будет. Я не буду перед народом стоять и глазами "лыпать", оправдываться, когда мне напрямую задают вопрос: зачем вы им деньги платите, на них же стыдно смотреть", - сказал глава государства.

Через 3 года Олимпийские игры в Париже. Пенять будет не на кого

Президент предупредил руководство спортивной отрасли, что на следующей Олимпиаде в Париже необходимо показать лучший результат, нежели в Токио. "Буквально через 3 года Олимпийские игры в Париже. Пенять будет не на кого. Тот же климат фактически, что и у нас. Даже еще лучше. Это не в Японию. Не дай бог будет такой же провал, как в Токио", - сказал белорусский лидер.

Глава государства удивился, что на Олимпиаде в Токио некоторые белорусские спортсмены не смогли даже подтвердить свои предыдущие результаты, а ведь могли завоевать медали. А попавшие на соревнования середнячки вдруг начали выставлять какие-то условия.

"Это бардак, отсутствие всякой дисциплины. А должна быть дисциплина", - подчеркнул Президент.

Он отметил, что чиновники из спорта постоянно приходят с просьбами о поддержке, и он всегда шел навстречу. Особое внимание уделялось подготовке к Олимпиаде в Токио. Для спортсменов, заявил Президент, сделали все возможное, выполнили все их пожелания. "И результат известен. Я понимаю, что конкуренция выросла, что мы вряд ли будем бежать лучше, чем африканские спортсмены. Но в технических видах спорта, допустим, в легкой атлетике, мы всегда имели результаты. Где эти школы?" - спросил белорусский лидер.

Президент убежден, что среди юных белорусских спортсменов есть талантливые и прыгуны, и метатели копья, молота и толкатели ядра. Они уже показывают хорошие результаты на молодежных чемпионатах мира. "Вот возьмите их и готовьте. Народ должен видеть, что мы деньги потратили, а он принес медаль с основных соревнований. Готовьте их. Но не забывайте, что он сегодня на такой высоте, завтра может упасть, а оттуда могут подняться другие. Должен быть и второй эшелон, который будет их подкреплять", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства заявил, что из спортсменов также надо воспитывать патриотов, чтобы они не думали исключительно о финансовой выгоде от участия в соревнованиях. "Они должны думать о том, чтобы принести честь стране. Это же и для них честь. Мы же никогда победителей, чемпионов не забываем. Мы их всегда поддерживали, - отметил Президент. - Поэтому вырабатывайте систему. Должны быть спортивные лифты, которые снизу поднимут способных, талантливых ребят наверх. И не дай бог (беру под особый контроль) мне поступят жалобы, что вы или за деньги, или родители кого-то своих пропихнули, а талантливый человек остался за бортом. Недопустимо! Все должно быть честно и порядочно. Если так будет, спортсмен будет понимать, за что он борется".

"23 тысячи человек (это только официально по спискам) у вас профессионально занимаются футболом. Так с 23 тысяч можно найти 20 человек? То, что происходит в футболе, недопустимо", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Хочу вас всех предупредить: выстраивайте систему. Книжки, то, что вы издали и мне передали, - это хорошо. Программы и планы - это хорошо. Нужен результат. И каждый тренер, кроме результата, должен на-гора выдавать два-три талантливых спортсмена, пусть наверх поднимет. Если этого нет и нет результата, значит, нет тренера", - отметил глава государства.-0-