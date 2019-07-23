"С полей должны взять 9,5 млн т" - Лукашенко проводит селектор по уборочной кампании

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует максимальной отдачи при проведении уборочной кампании. Об этом глава государства заявил сегодня на республиканском селекторном совещании по вопросам уборки урожая, передает корреспондент БЕЛТА.

"Виды на урожай хорошие. Прогнозируется, что валовой сбор по всем культурам может быть выше прошлогоднего. Поэтому от всех требуется максимальная отдача, чтобы все, что есть на полях, в конечном итоге оказалось в закромах. Нужно задействовать все имеющиеся резервы. С полей мы должны взять 9,5 млн т: и рапс, и кукуруза на зерно, и колосовые, и гречиха, и просо. Ниже нельзя! - подчеркнул Александр Лукашенко. - Нужно задействовать и организовать работу людей и техники так, чтобы восполнить то, что мы потеряли в прошлые годы. Залог успеха - четкая организация работы, высокая трудовая и технологическая дисциплина".

Президент отметил, что, несмотря на неплохие условия, нынешняя уборочная кампания непростая: посевы в большинстве случаев высокорослые, имеют хорошую плотность, однако резко отличаются по степени созревания. "Уборка зерновых в этом году, как меня информируют специалисты, началась на десять дней позже обычного. Значит, основную уборку следует завершить в течение двух недель, а за двадцать дней мы однозначно должны закончить уборку", - поставил задачу глава государства.

Александр Лукашенко

Еще одна сложность, по его словам, связана с тем, что работы по уборке зерновых по времени накладываются на второй укос трав и массовый сев пожнивных культур. "Поэтому вторая задача: организовать работу так, чтобы мы могли убрать зерновые (конечно, в приоритете), но параллельно, как бы ни было сложно, организовать во всех хозяйствах массовую уборку травянистых кормов. И обязательно (влаги достаточно сейчас) пожнивно, поукосно, где только возможно высевать травянистые корма для того, чтобы получить дополнительные кормовые единицы, - поручил Александр Лукашенко. - Одновременно необходимо убирать лен. Такой сверхнапряженный график работ в период страды бывает редко".

Глава государства потребовал обеспечить жесткий контроль за заготовкой льнотресты и льноволокна, возделыванием рапса. "Рапс - это высокодоходная культура, очень рентабельная. Вы заметили, по России бешеная гибель пчел в связи с тем, что начали высевать в огромных количествах рапс и не вовремя обрабатывать химическими препаратами. Смотрите, чтобы у нас этого не повторилось, потому что разговор будет очень коротким", - предупредил он.

Александр Лукашенко также высказал настороженность, что контролирующие органы по-прежнему выявляют массу недостатков и недоработок. "Откровенное головотяпство, а зачастую - приписки. Но это уже нарушение закона, поэтому генеральному прокурору и министру внутренних дел надо обратить на это внимание и жестко спрашивать. Нам не нужны эти приписки, они ведь денег не дают. Они сбивают с толку и мешают планировать будущее. Говорят, не хватает механизаторов, не на должном уровне подготовлены техника и зерносушильные комплексы, есть трудности с топливом", - очертил круг проблем глава государства.

Президент напомнил, что обеспечение агропромышленного комплекса во время уборочной капании топливом - это задача правительства. "Премьер-министр должен персонально отвечать за обеспечение комплекса летне-осенних работ в сельском хозяйстве топливом и всем необходимым. За то, что зависит от центра. Остальное - это дело губернаторов", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Он поинтересовался у губернаторов, какова реальная обстановка с уборкой на местах, почему не обеспечена полная готовность техники и почему организациям не хватает топлива, ведь были приняты все необходимые решения. "Хотел бы услышать объективную картину, особенно от Гомельщины. Меня настораживают невысокие темпы уборки на Гомельщине, и, самое главное, сколько можно говорить о низкой урожайности в Гомельской области по зерновым? Мы же договорились: если у вас где-то не растут зерновые, колосовые - высевайте кукурузу, если кукуруза слабо растет - возделывайте зерновые, колосовые и прочее", - подчеркнул глава государства.

Помощник Президента Беларуси - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко и первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Геннадий Соловей

Помощник Президента Беларуси - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко

В селекторном совещании принимает участие руководство Администрации Президента, Совета Министров, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Комитета государственного контроля. В областных студиях на прямой видеосвязи с Президентом находятся губернаторы, помощники главы государства в регионах, а также заместители председателей облисполкомов и Минского горисполкома, курирующие вопросы сельского хозяйства.

Помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, заместитель председателя Гродненского облисполкома Иван Жук

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев

Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, первый заместитель председателя Брестского облисполкома Валерий Ребковец

Как рассказал журналистам до начала совещания вице-премьер Владимир Дворник, со стороны правительства, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, облисполкомов существенных, нерешенных проблем в части проведения уборочной кампании нет. "Сегодня главная задача - убрать вовремя. И, конечно, мы все ждем погоды. Если будет хорошая, организованно ее проведем", - заверил он.

Что касается видов на урожай, то Владимир Дворник сказал: "В этом году урожай будет выше, чем в прошлом".

Такого же мнения придерживается министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько. "Думаю, что более восьми миллионов тонн (зерна. - Прим. БЕЛТА) должны собрать. Аграрии очень осторожны в прогнозах, озвучивании цифр, - отметил он. - Урожай мы соберем однозначно выше прошлого года, сформируем и продовольственную безопасность, и обеспечим животноводство".

Для проведения уборочной кампании задействованы порядка 40 тыс. человек. "Параллельно идет комплекс работ по уборке соломы, подготовке к осенним работам, к севу рапса, озимых культур, накопление удобрений, вывоз органики. Это действительно большой спектр и объем работ, - сказал он. - В этом году мы привлекаем и студентов, которые имеют соответствующее образование, чтобы они получили практический, производственный опыт".

Министр также заверил, что в хозяйствах имеются достаточные запасы топлива. "Благодаря поддержке Президента выделены кредитные ресурсы, имеются запасы топлива из расчета примерно на 21 день вперед", - пояснил он.-0-

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Урожайность зерновых в Брестской области выше прошлогодней на 8 ц/га Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис обратил внимание, что от засухи пострадали посевы зерновых в южных районах - Брестском, Каменецком, Пружанском. Там хозяйства уже убрали 60-70% площадей.

Более 30% площадей зерновых убрано в Гомельской области В Гомельской области намолочено 237 тыс. т зерна. В уборочной кампании участвуют 1160 комбайнов, привлечено дополнительно 633 механизатора из других организаций, в том числе и шефствующих.

Минск направил на уборочную более 200 единиц разноплановой техники На стадии подготовки к уборочной большое внимание уделялось состоянию техники, накоплению запаса топлива и удобрений, подчеркнул зампред Мингорисполкома.