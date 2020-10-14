"Самая святая миссия на Земле" - Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем матери

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем матери. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Самая святая миссия на Земле - материнство. Это великое счастье - дарить жизнь и видеть свое продолжение в следующих поколениях. Это настоящий подвиг, который женщина совершает с огромной любовью, терпением и нежностью, посвящая всю свою жизнь детям", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил высокую и ответственную роль матерей в сохранении исконных традиций. "Из семей, в которых родители учат своим примером почитать старшие поколения, гордиться историей и достижениями страны, уважать национальную культуру и любить родную землю, формируется духовно сильный независимый народ", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Особые слова признательности Президент адресовал многодетным матерям: "Благодаря вам продолжается наша история и мы с уверенностью смотрим в будущее Беларуси. Государство всегда будет оказывать поддержку вашим семьям, создавать лучшие условия для женщин, которые растят детей и активно реализуют себя в социальной и профессиональной сферах".

Александр Лукашенко пожелал всем соотечественницам и их близким здоровья, счастья и благополучия. "Наши дорогие мамы! Примите низкий поклон за ваши труд, заботу и бесконечную материнскую любовь", - добавил Президент.

Поздравление Президента Беларуси с Днем матери

Дорогие соотечественницы!

От всей души поздравляю вас с Днем матери.

Самая святая миссия на Земле - материнство. Это великое счастье - дарить жизнь и видеть свое продолжение в следующих поколениях. Это настоящий подвиг, который женщина совершает с огромной любовью, терпением и нежностью, посвящая всю свою жизнь детям.

Высока и ответственна роль матери в сохранении исконных традиций. Из семей, в которых родители учат своим примером почитать старшие поколения, гордиться историей и достижениями страны, уважать национальную культуру и любить родную землю, формируется духовно сильный независимый народ.

Особые слова признательности в этот день - многодетным мамам. Благодаря вам продолжается наша история и мы с уверенностью смотрим в будущее Беларуси. Государство всегда будет оказывать поддержку вашим семьям, создавать лучшие условия для женщин, которые растят детей и активно реализуют себя в социальной и профессиональной сферах.

Наши дорогие мамы! Примите низкий поклон за ваши труд, заботу и бесконечную материнскую любовь.

Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия.

Александр Лукашенко.-0-