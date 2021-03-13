"Сейчас в Беларуси мы отстаиваем ценности братства" - Лукашенко направил послание Папе Римскому

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Папу Римского Франциска с очередной годовщиной понтификата. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Отношения Минска и Ватикана всегда основывались на богатой истории и глубоком уважении. Опыт последних месяцев ярко подтверждает, что ваши бескорыстная помощь и готовность к компромиссу свидетельствуют, что Святой Престол заботится о белорусских верующих, заинтересован в укреплении общества", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что единство взглядов в Беларуси и Ватикане способствует совместным инициативам по сохранению региональной стабильности и межконфессионального диалога, формирует основу для поддержки в международных организациях.

"Полностью согласен с вашими словами о братстве, которое представляет собой протянутую навстречу руку. Сейчас в Беларуси мы отстаиваем именно ценности братства: мир, справедливость и уважение. Каждому, кто разделяет эти идеалы, мы всегда готовы отдать часть своего сердца и кусок ароматного хлеба со знаком Креста", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Папе Римскому Франциску хорошего здоровья и долгих лет пасторской службы вечным христианским ценностям: вере, надежде, любви.-0-