"Семья, мать - это святое" - Лукашенко потребовал неукоснительно обеспечивать защиту работающих женщин

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Права матерей в плане трудовой занятости должны быть неукоснительно защищены. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на съезде ФПБ, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил особое внимание на необходимость защиты работающих женщин. "В их руках - демографическое благосостояние государства. Семья, мать - это святое. Права матерей в плане трудовой занятости должны быть неукоснительно защищены!" - подчеркнул он.

Не в каждой стране женщины, родив троих-четверых детей, могут спокойно вернуться на работу. В Беларуси у них есть такая возможность. "Наши многодетные родители не теряют свое место за время декретного отпуска. Более того, все годы, посвященные воспитанию детей, зачисляются в трудовой стаж", - отметил Президент.-0-