Школьники смогут бесплатно посещать государственные спортивные сооружения

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьники и воспитанники спортивных школ смогут на безвозмездной основе посещать государственные физкультурно-спортивные сооружения. Соответствующий указ № 295 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 5 августа, сообщили БЕЛТА в
Документ вносит изменения в указ от 29 марта 2012 года №150 "О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом" и направлен на повышение эффективности использования физкультурно-спортивных сооружений, находящихся в государственной собственности.
"Учитывая, что такие объекты содержатся за счет бюджетных средств, школьникам и воспитанникам спортивных школ предоставлена возможность доступа к ним на безвозмездной основе и без компенсации коммунальных и иных расходов для организованных занятий физической культурой и спортом", - отметили в пресс-службе.-0-
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