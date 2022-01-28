"Сила в единстве, нам есть за что бороться". Лукашенко признался, что гордится белорусами

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь сегодня с Посланием к белорусскому народу и парламенту, признался, что гордится белорусами, которые преодолели брошенные вызовы, стали сильнее, мудрее и поняли, что сила в единстве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я горжусь всеми вами! Не только сидящими в этом зале, но вами - прежде всего. Вы - лучшие, вы - элита нашей страны. Белорусы преодолели брошенные вызовы, стали сильнее, мудрее. Поняли - сила в единстве, и нам есть за что бороться, и есть что терять", - подчеркнул глава государства.

"Мы сбережем и приумножим материальное и духовное наследие поколений, передадим потомкам суверенное и независимое государство, наш общий дом, где они всегда будут чувствовать себя в безопасности и комфорте. Это и есть наш путь! И правда (а в ней сила) - на нашей стороне!" - подытожил Президент.-0-