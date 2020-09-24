Система данных о тех, кто удостоен госнаград, будет усовершенствована

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ №351 "Об автоматизированной информационной системе "Награды", сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Документ направлен на совершенствование систематизации данных о гражданах, удостоенных государственных наград. Его принятие позволит соблюдать единые принципы обработки и учета такой информации.

В соответствии с указом с 1 января 2021 года информационное взаимодействие государственных органов и организаций по вопросам учета граждан, удостоенных госнаград, будет осуществляться в электронной форме с использованием АИС "Награды". Она действует с 1997 года и содержит сведения о более чем 81 тыс. награжденных.

Для обеспечения эффективного электронного взаимодействия государственных органов предполагается модернизация АИС "Награды" и ее интеграция в общегосударственную автоматизированную информационную систему.

Данные меры позволят оптимизировать трудовые и временные затраты государственных органов при учете лиц, удостоенных госнаград, и последовательно переводить межведомственное взаимодействие в системе учета таких граждан в цифровой формат в рамках проводимой государственной политики в сфере информатизации.

Администрация Президента Беларуси будет осуществлять методологическое руководство и координацию деятельности государственных органов по использованию АИС "Награды", определять направления ее дальнейшего развития.-0-