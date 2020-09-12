Ситуация на западной границе и общественно-политическая обстановка обсуждены на совещании у Лукашенко

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко провел традиционное субботнее совещание с силовым блоком Совета безопасности Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Первый вопрос - о ситуации на западной границе. Хотел бы услышать доклад министра обороны и начальника Генштаба о том, какие вы предлагаете действия нашей армии в ближайшее время. То есть, если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать Вооруженные Силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится", - сказал Президент.

"Если же там по-прежнему происходят те же события, что и месяц тому назад, значит, ваши предложения, как мы будем реагировать в связи с этим. Словом, дальнейшие действия наших Вооруженных Сил на западной границе, исходя из той обстановки, которая складывается в Польше и Литве", - добавил Александр Лукашенко.

Еще одна тема совещания - общественно-политическая ситуация. "Министр внутренних дел доложит нам об общественно-политической ситуации в целом по стране. Потому что мы обычно топчемся здесь, в Минске, но страна не такая маленькая. Поэтому хотелось бы услышать, какова обстановка. Вам в этом плане виднее, и вы нам доложите о ситуации, в том числе и за истекшую неделю", - сказал глава государства.-0-