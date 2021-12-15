Ситуация с COVID-19, оснащенность клиник, зарплаты медиков. Лукашенко в Витебске сделал особый акцент на соцсфере

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуацию в социальной сфере и заболеваемость COVID-19 обсуждали в первые полчаса встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с активом Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА. Как проинформировал участников совещания курирующий социальную сферу заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин, заболеваемость COVID-19 идет на спад, число заболевших составляет 25% от пика последней волны. Первым компонентом вакцины привиты 43,5% населения, ожидается, что до конца года их число вырастет до 50%. "Больших проблем в данном направлении нет. Единственное, надо отметить, что в последнее время увеличилось число больных гриппом, - сказал Владимир Пенин. - Что касается ковида, на сегодняшний момент у нас все под контролем, вопросов нет". Одним из проблемных вопросов он обозначил нехватку финансирования в сфере здравоохранения, что сказывается на сроках реконструкции больниц. Президент поручил проработать этот вопрос и доложить ему. "Будем напрягаться и закупать оборудование". Лукашенко поручил привести в порядок Витебскую областную больницу В сфере культуры тоже есть определенные вопросы: необходимо обновить концертную базу "Славянского базара". По образованию и социальному обслуживанию населения особых проблем нет, добавил Владимир Пенин. "Мы всегда говорим, что у нас проблема с кадрами, зарплатами. У вас что, нет этих проблем?" - уточнил Александр Лукашенко. "Зарплату всем хочется больше. Поэтому эта проблема есть. Но в то же время сказать, что это одна из главных проблем, - я бы так не сказал", - ответил зампредседателя облисполкома. Александр Лукашенко Лукашенко поручил определиться с будущим сельских библиотек Подробно о ситуации с амбулаторным лечением больных с ковидом и положении дел в межрегиональных центрах по оказанию медпомощи главе государства доложил начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий. Речь также шла об уровне заболеваемости коронавирусом в настоящее время, о своевременном направлении пациентов с COVID-19 на реабилитацию. Глава государства пояснил, что в Беларуси была выстроена четкая система оказания помощи пациентам с коронавирусом таким образом, чтобы не удерживать их в стационарах длительное время, а переводить на реабилитацию по мере стабилизации состояния здоровья. Такая система позволила не допустить перегрузки больниц, подчеркнул Президент. /Будет дополнено/.-0- Прокурор Витебской области на встрече Лукашенко с активом региона доложил о криминогенной ситуации Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!