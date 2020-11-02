Ситуация в экономике и на предприятиях - Лукашенко принял с докладом премьер-министра

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в экономике и на ведущих предприятиях обсуждалась на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с премьер-министром Романом Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Скажу откровенно, очень хотелось бы, чтобы в этом году назло, как в народе говорят, нашим врагам и недругам экономика у нас сработала по крайней мере не хуже, чем у окружающих нас стран", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что главное - не просто статистические цифры ВПП, а реальные продажи произведенных товаров: "Конечно, если бы мы выдержали те свои цели, которые мы поставили, достигнув их, и по ВВП сохранили уровень прошлого года… Но не в тупую, не напрямую, что мы там тракторов и автомобилей создали столько, что некуда девать их. Главное ведь товар продать. Поэтому это важно".

Президент также поинтересовался прогнозом развития на 2021 год, попросив кратко доложить на эту тему. "Потому что мы еще встретимся и в более широком кругу, обсудим наши планы на 2021 год. Ну а на Всебелорусском народном собрании уже обозначим контуры нашей пятилетки", - отметил глава государства.

Александра Лукашенко интересовала и ситуация на предприятиях, где в том числе из-за рубежа пытались раскачать обстановку, выдвигая ультиматумы и призывая к забастовкам.

"Молодцы рабочий класс и наша эта техническая интеллигенция, просто молодцы. Поняли, что они могут потерять. Да и люди уже не те, что были даже месяц назад, - сказал белорусский лидер. - Ну и увидели тех, кто к власти хотел прийти. Это тоже полезно. Это хороший урок из последних событий. Тем не менее как вы видите ситуацию в экономике и на наших ведущих предприятиях прежде всего?"

Роман Головченко отметил, что, исходя из итогов девяти месяцев 2020 года, в плане развития экономики ситуация не только стабилизировалась, но и вышла на трек опережающего роста. "По третьему кварталу мы уже практически догнали темп 2019 года. Хотя это все происходит в очень непростых условиях. Стабильно положительный вклад в ВВП вносит сельское хозяйство, строительство, информация и связь, финансовый сектор и наука", - рассказал он.-0-

Роман Головченко