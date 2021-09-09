"Служит объединению творческого сообщества". Лукашенко направил приветствие участникам "Белой вежи"

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XXV Международного театрального фестиваля "Белая вежа". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что этот форум четверть века служит благородному делу объединения творческого сообщества Беларуси и развития международного сотрудничества.

"За эти годы пройден значительный путь от скромного фестиваля до масштабного и узнаваемого проекта, бережно поддерживающего лучшие традиции театрального искусства, - говорится в приветствии. - Убежден: юбилейное мероприятие станет ярким событием в культурной жизни страны и подарит зрителям много незабываемых впечатлений и позитивных эмоций".

Президент пожелал участникам фестиваля новых художественных открытий, интересных постановок, вдохновения и успехов во всех начинаниях.-0-