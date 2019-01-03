Снижение налогов и мораторий на проверки - Лукашенко подписал указ о развитии Оршанского района

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №506 "О развитии Оршанского района Витебской области", которым утверждается программа развития этого региона на период до 2023 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

В программу включены мероприятия, направленные на решение ключевых проблем Оршанского района. Ее целью является создание условий для комплексного социально-экономического развития региона, повышение качества и уровня жизни населения, стимулирование предпринимательства, рост доходов местного бюджета.

Для этого планируется реализовать ряд экономических, финансовых, налоговых, административных и стимулирующих мер. Так, на территории района устанавливается особый режим налогообложения как для новых, так и для действующих субъектов хозяйствования: предприятия будут освобождены от уплаты НДС при ввозе технологического оборудования, снижаются ставки налога при упрощенной системе налогообложения до 1%, уменьшаются отчисления на пенсионное страхование, а отсрочка (рассрочка) по уплате налогов будет происходить без начисления процентов за ее использование.

Кроме того, в программе предусмотрены меры для развития инвестиционной деятельности. Например, для оперативного принятия решений право на распоряжение неэффективно используемым имуществом, находящимся в республиканской форме собственности, предоставляется Оршанскому райисполкому. На территории района разрешается применение строительных и технических норм, установленных в ЕС, ЕАЭС и КНР, с проведением государственных экспертиз проектной документации без ее адаптации к действующим нормативам. При создании или расширении производств предприятия района освобождаются от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производств, а также от компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного мира.

Для дополнительного раскрепощения деловой инициативы в Оршанском районе произойдет дальнейшее упорядочивание проверочной деятельности, а также декриминализация экономических рисков. Так, до 31 декабря 2023 года вводится мораторий на проведение выборочных проверок, а для внеплановых проверок определяется исключительный перечень случаев их проведения. Кроме того, предусматривается минимизация случаев содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении экономических преступлений в пользу мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества.

Отдельные положения указа направлены на материальное стимулирование работы кадров путем увязки уровня заработной платы руководителей организаций и госслужащих с результатами выполнения программы развития Оршанского района. Предусматривается снятие ограничения по коэффициенту соотношения заработной платы руководителя и средней зарплаты по организации.

Наиболее эффективные меры по развитию Оршанского района будут в последующем распространены на другие регионы республики и создадут основу комплексного плана мероприятий по их развитию.-0-