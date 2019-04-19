Снижение уровня занятости недопустимо - Лукашенко

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снижение уровня занятости недопустимо, приоритетной остается задача создания новых рабочих мест, особенно высокопроизводительных. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Особое внимание глава государства обратил на проблему трудоустройства и возможность граждан найти хорошую работу. "Снижение уровня занятости населения или сокращение числа рабочих мест недопустимо ни под каким предлогом, - подчеркнул Александр Лукашенко. - А все, кто их создает, получат всемерную поддержку на любом уровне".

Создание высокопроизводительных рабочих мест остается приоритетной задачей, за выполнение которой отвечает вся вертикаль власти, добавил Президент.

По мнению главы государства, одним из решений проблемы занятости может стать мобильность рабочей силы в пределах страны. "В этом вопросе необходимы системные предложения, - отметил Александр Лукашенко. - Но нужно и самим проявлять инициативу, чтобы найти себя на рынке труда".

Глава государства акцентировал внимание на возможности трудоустройства людей с инвалидностью, которые желают активно работать, несмотря на трудности со здоровьем. "Основные задачи здесь две: создать систему дополнительных стимулов для нанимателя, который трудоустраивает таких людей, и помочь найти работу конкретному человеку, - сказал Александр Лукашенко. - Я бы назвал еще третью: желание всех нас поддержать таких людей. Уверен: если бы на местах председатели исполкомов, сельских Советов, руководители городов видели людей с ограниченными возможностями (а их не так уж много в стране) и болели за них, как за своих детей, они все были бы трудоустроены и нормально жили".-0-