Согласовано назначение новых гендиректоров в "Гомельстекло" и "Планар"

12 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение новых генеральных директоров в ОАО "Гомельстекло" и ОАО "Планар", передает корреспондент БЕЛТА.

ОАО "Гомельстекло" возглавит Петр Максимчиков, до настоящего времени работавший в должности заместителя гендиректора этого предприятия по экономике.

Генеральным директором ОАО "Планар" станет Сергей Аваков. Он перейдет на эту работу с поста директора ОАО "КБТЭМ-ОМО".

Президент поинтересовался положением дел на предприятиях, численностью сотрудников и перспективами развития производств. В холдинг "Планар", в частности, сейчас входят пять заводов, где работают более 1 тыс. человек. На предприятии есть три конструкторских бюро, они совмещены с производством на одном из предприятий.

По словам Сергея Авакова, предприятие производит конкурентоспособную продукцию. "В прошлом году одна из наших установок даже была признана лучшей в мире. Она обошла американскую и японскую установки. И мы поставили ее на одно из передовых предприятий на Тайване", - отметил новый руководитель "Планара".

"Предприятия все ваши работают, люди работают, не в вынужденных отпусках? Зарплату получают?" - поинтересовался Президент. Главе государства ответили, что холдинг работает стабильно, зарплата составляет почти Br1,5 тыс.

Предприятие "Гомельстекло" Александр Лукашенко назвал особым в своей судьбе, как и "Планар". На заводе работают около 2 тыс. человек, мощности загружены практически на 100%, продукция успешно реализуется на рынках. Президент предупредил, что если будет посещать Гомель, то обязательно заедет на это предприятие.

"Мы его вытаскивали за уши. Предприятие производит хорошую продукцию, но у меня были вопросы (информировали соответствующие люди) по неполадкам с бытовой сетью. Скидок никаких не будет, - сказал глава государства. - Вы знаете предприятие, делайте все, чтобы оно работало достойно. Вам отступать некуда, Говорю вам по-мужски".

Александр Лукашенко предостерег руководителей предприятий от сотрудничества с посредниками: "Никогда не слушайте никого, кто бы к вам ни пришел и ни сказал, что он от имени Президента. От имени Президента только Президент говорит. Всех этих шарлатанов на порог не пускайте - занимайтесь реализацией продукции сами. А то получается: произвести качественно можем, а продать - за полцены. А жулье разное - посредники - по карманам раскладывает половину денежных средств. Этого не будет!"-0-