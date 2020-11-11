Сохранить добрососедство как главную ценность - Лукашенко пригласил Польшу к диалогу о будущем отношений

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа поздравил Президента Польши Анджея Дуду и граждан этой страны с Национальным праздником независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Белорусам и полякам судьбой предназначено жить рядом в мире и согласии. В сегодняшних непростых обстоятельствах необходимо сохранить наше добрососедство как главную ценность, которую мы получили в наследство и должны передать своим потомкам", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пригласил Анджея Дуду к конструктивному диалогу о будущем белорусско-польского сотрудничества. "Только работая вместе, сможем сохранить заметные достижения в торговле, промышленной кооперации, науке, образовании и других сферах. Это отвечает как национальным интересам обоих государств, так и желаниям миллионов жителей наших стран", - подчеркнул глава государства.-0-