Погода
Курсы
Конвертер валют
ТВ-гид
Гороскоп
Фотохроника
ГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 20 октября 2020
Минск
+8°C
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
EUR
3.0138
USD
2.5708
100 RUB
3.2999
Бел
Eng
Deu
Esp
中文
Рус
Меню
Еще
Президент
Политика
Экономика
Общество
Регионы
Происшествия
Технологии
В мире
Культура
Спорт
Афиша
Калейдоскоп
Мнения
Комментарии
Интервью
Колумнисты
Фотоновости
Репортаж
Видео
Инфографика
Журнал "Беларуская думка"
Журнал "Экономика Беларуси"
Газета "7 дней"
Об агентстве
Пресс-центр
Реклама
Контакты
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
Традиции суверенной Беларуси
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Плакаты БЕЛТА
Атомная энергетика
СтопCOVID
Искать:
Везде
Новости
Фото
Видео
Инфографика
Официальные видео
Пресс-центр
Плакаты
За период:
Весь
День
Неделя
Месяц
За год
Белта +
Новости
13:23
Доллар и российский рубль на торгах 20 октября подешевели, евро подорожал
Экономика
13:19
Сенатор: "мирные протестующие" не настроены на конструктивное решение
Общество
13:18
Наблюдатели от СНГ положительно оценивают ход подготовки к выборам президента Молдовы
В мире
13:15
Маршруты в Польшу, Литву и Украину могут снова закрыть из-за COVID-19 - Тозик
Общество
13:10
Тозик: подвижной состав "Минсктранса" перешел на осеннее-зимний график работы
Регионы
13:07
БЕЛАЗ поставил 20 карьерных самосвалов на полуостров Таймыр
Экономика
13:02
Украина начала строить две военно-морские базы
В мире
13:02
Банк развития в январе-сентябре увеличил финподдержку малого и среднего бизнеса в 2,7 раза
Экономика
12:56
Продавца телефонов и электротехники будут судить за уклонение от уплаты Br110 тыс. налогов
Происшествия
12:46
В Жлобинском районе ребенок умер от удара током
Происшествия
12:45
В Столинском районе мотоциклист въехал в припаркованный грузовик и погиб
Происшествия
12:44
Развитие производственного комплекса и АПК в Могилевской области нужно ускорить - Мартынюк
Экономика
12:43
Сойко: реализация инвестпроекта на "Нафтане" в максимально короткие сроки - важнейшая задача
Экономика
12:43
Лукашенко: в Беларуси сегодня даже не рассматривают приватизацию нефтеперерабатывающих заводов
Президент
12:42
Лукашенко согласовал назначение новых ректоров
Президент
12:42
Сойко согласован генеральным директором ОАО "Нафтан"
Президент
12:41
Лукашенко назначил Мартынюка помощником Президента - инспектором по Могилевской области
Президент
12:41
"Время требует надежных людей" - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Президент
12:39
Обновление подвижного состава столичного транспорта продолжится в 2021 году
Регионы
12:38
Для решения проблемы пробок в столичной Каменной Горке построят развязку
Регионы
12:36
Шесть недель жесткого карантина обойдутся Ирландии в 1,5 млрд евро
В мире
12:32
Авиация МЧС Беларуси продолжает помогать Турции в тушении лесных пожаров
Общество
12:24
Пресс-конференция об итогах детской летней оздоровительной кампании пройдет в БЕЛТА 21 октября
Общество
12:22
Запланированный ремонт уличной дорожной сети Минска завершится в октябре
Регионы
12:22
Три детских дома семейного типа планируют открыть до конца года в Брестской области
Регионы
12:15
ФОТОФАКТ: На востоке Китая убирают урожай имбиря
Калейдоскоп
12:07
Наземные маршруты транспорта Минска изменят после запуска участка третьей линии метро
Регионы
11:56
Ни один спор не решится на улице, тем более когда в ход идут булыжники - Шатликова
Общество
11:55
Неправильное использование обогревателя привело к пожару в столичной квартире
Происшествия
11:51
Могилевчанин устроился на работу с поддельным дипломом о высшем образовании
Происшествия
Все новости
Все новости
Президент
20 октября 2020, 13:24
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен
,
Telegram
и
Viber
!
Новости рубрики Президент
Сойко согласован генеральным директором ОАО "Нафтан"
Лукашенко назначил Мартынюка помощником Президента - инспектором по Могилевской области
"Время требует надежных людей" - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Лукашенко: непростая эпидситуация еще раз подтвердила, что мужеству наших медиков нет границ
Итоги недели с Президентом. Зачем меняют Налоговый кодекс, чем угощали Лукашенко в Толочине и что происходит в ОДКБ
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста Беларуси Валерия Иванова
Главное
"Время требует надежных людей" - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Лукашенко: в Беларуси сегодня даже не рассматривают приватизацию нефтеперерабатывающих заводов
Почти 39 тыс. человек присоединились к акции "Чистый лес"
АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! Сразу два новых дома в комплексе Minsk World – квартиры в рассрочку, кредит и по лучшему курсу!
Топ-новости
Лукашенко согласовал назначение новых ректоров
Коктыш: диалог - это не проявление силы или слабости, а проявление здравомыслия
БЕЛАЗ продолжает наращивать экспорт в страны дальнего зарубежья
Пресс-конференция о развитии дорожной инфраструктуры Минска пройдет 21 октября в БЕЛТА
Квартиры с видом на парк в центре столицы! Два новых готовых дома в комплексе "Парк Челюскинцев"!
Наземные маршруты транспорта Минска изменят после запуска участка третьей линии метро
XXIV Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" отменена
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ригу, Таллин и Ларнаку
Пресс-конференция об итогах детской летней оздоровительной кампании пройдет в БЕЛТА 21 октября
Недвижимость от 2021 рубля за метр – в доме "Салоники"! Ваш подарок к Новому году!
Совмин утвердил положение о комиссии времени, частоты и определения параметров вращения Земли
Более 96 тыс. деревьев и кустарников высадили в населенных пунктах Беларуси за две недели
"Амкодор" представил свою технику на выставке "Лесдревмаш-2020" в Москве
В Минске прошел митинг с участием ветеранов силовых структур
Ввод жилья в Беларуси в январе-сентябре увеличился на 5,7%
С нами интереснее
курсы
погода
тв программа
гороскоп
Темы
Все темы
Обращения граждан - обратная связь
Социальное государство в работе
Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ
Репортаж БЕЛТА
Коронавирус: последние новости
Спецпроекты
Экспертная среда
Судьбы, сложенные в треугольник
Страницы белорусского спорта
Партизанская летопись
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Хроника Победы
Минск и Минчане
Традиции суверенной Беларуси
Плакаты БелТА
Атомная энергетика
СтопCOVID
З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
Политика конфиденциальности
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна.
Условия использования материалов
.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.