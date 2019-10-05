Состоялся телефонный разговор Лукашенко и Рахмона

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств отметили успешное развитие сотрудничества двух стран, в основе которого не только взаимовыгодные проекты в различных сферах, но и личная дружба лидеров стран. Александр Лукашенко особо подчеркнул дополнительный импульс отношениям, который был придан в результате прошедшего летом этого года официального визита Эмомали Рахмона в Беларусь. Благодаря его личному вниманию успешно реализуются совместные начинания как на территории Таджикистана, так и Беларуси.

Александр Лукашенко также тепло поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения.-0-