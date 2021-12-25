Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Алиевым

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор президентов Беларуси и Азербайджана Александра Лукашенко и Ильхама Алиева состоялся сегодня. Об этом БЕЛТА сообщили пресс-службе белорусского лидера.

"Александр Лукашенко лично поздравил Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем. Поблагодарил за дружескую поддержку на саммите Восточного партнерства", - проинформировали в пресс-службе.

Ильхам Алиев проинформировал белорусского коллегу о ситуации на территории Нагорного Карабаха и ходе восстановления этих земель.

Также главы государств обсудили весь комплекс белорусско-азербайджанских отношений и договорились о продолжении разговора на предстоящем саммите в Санкт-Петербурге.-0-