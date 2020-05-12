Состоялся телефонный разговор Лукашенко с гендиректором ВОЗ

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом состоялся сегодня. Он был инициирован руководством ВОЗ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Глава Всемирной организации здравоохранения попросил рассказать об обстановке, которая на сегодняшний день складывается в Беларуси, а также поинтересовался, какая нужна поддержка от организации, заявив о готовности при необходимости такую помощь оказать.

Президент рассказал о работе системы здравоохранения в целом, избранных страной стратегии и тактике в противодействии распространению вируса. Он акцентировал внимание, что на сегодняшний день беспокойство вызывают пневмонии, лечению которых уделяется наибольшее внимание. Главная задача, которую определили для себя в Беларуси, - бороться за каждую жизнь, ни в коем случае не допуская скачка уровня смертности.

Руководитель ВОЗ отметил, что каждая страна в условиях пандемии использует свои методы борьбы, реагирования на ситуацию, единых рецептов и правил здесь не существует. Глава ВОЗ поблагодарил Президента и органы власти страны в целом за глубокую вовлеченность в процесс, о чем он хорошо осведомлен.

Речь шла и о миссии ВОЗ, которая работала в Беларуси в апреле. Александр Лукашенко поблагодарил Тедроса Гебрейесуса за приезд экспертов. Глава ВОЗ в свою очередь выразил благодарность за прием специалистов и созданные условия для работы, выразив намерение и дальше поддерживать Беларусь.

Президент пригласил руководителя ВОЗ посетить Беларусь с визитом. Тедрос Гебрейесус принял приглашение, пообещав приехать в нашу страну после окончания пандемии.-0-