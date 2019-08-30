Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Медведевым

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В ходе разговора стороны коснулись тематики белорусско-российского сотрудничества в различных областях и роли правительств в решении остающихся вопросов. Было выражено убеждение, что взаимовыгодное сотрудничество как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных проектов будет способствовать росту благосостояния граждан и укреплению межгосударственного диалога.-0-