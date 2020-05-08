Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Мирзиёевым

Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко. Фото из архива
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Лидеры стран подчеркнули важность отмечаемого в эти дни 75-летия Великой Победы, поздравили друг друга и народы стран с этой знаковой датой.
Во время телефонного разговора затрагивались вопросы сотрудничества по различным направлениям, прежде всего в торгово-экономической сфере, сохранения положительной динамики взаимодействия, которая отмечается в последние годы.
Главы государств также проинформировали друг друга о ситуации и принимаемых мерах по борьбе с распространением коронавируса в Беларуси и Узбекистане.-0-