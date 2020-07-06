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06 июля 2020, 14:50

Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Назарбаевым

Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев. Фото из архива
Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев. Фото из архива

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым состоялся сегодня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Александр Лукашенко тепло поздравил Нурсултана Назарбаева с 80-летием, а также с успешным преодолением недавней болезни.

В разговоре речь шла о развитии белорусско-казахстанского сотрудничества и взаимодействии в формате ЕАЭС (Беларусь председательствует в организации в 2020 году).

Президент Беларуси и первый Президент Казахстана договорились встретиться в ближайшее удобное время.

Александр Лукашенко пригласил Нурсултана Назарбаева, который также является почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета, на саммит интеграционного объединения, который пройдет в октябре в Минске.

Обсудили во время беседы и общую ситуацию в Беларуси и Казахстане. Нурсултан Назарбаев передал наилучшие пожелания белорусскому народу и выразил поддержку руководству страны.

Глава государства в свою очередь адресовал приветствие Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.-0-

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