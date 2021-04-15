Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Назарбаевым

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Стороны обсудили состояние и развитие двусторонних отношений, основные направления сотрудничества.

Кроме того, Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев коснулись в разговоре вопросов международной обстановки. Весьма подробно первый Президент Казахстана интересовался и ситуацией вокруг Беларуси.

В числе основных тем была и пандемия COVID-19, методы борьбы с ней, а также вакцинация населения и производство вакцины от COVID-19.

Нурсултан Назарбаев пригласил Александра Лукашенко в Казахстан и получил ответное приглашение посетить Беларусь.-0-