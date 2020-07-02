Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Президентом Армении

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Армении Арменом Саркисяном. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Президент Армении тепло поздравил главу белорусского государства с предстоящим Днем Независимости.
Лидеры стран обсудили развитие двустороннего сотрудничества, реализацию совместных проектов, обменялись мнениями о развитии ситуации с пандемией. Армен Саркисян оценил белорусский опыт, отметив, что страна достойно справляется с вызовами. В свою очередь Армения пока еще не вышла на пик по заболеваемости.
Президент Армении поблагодарил белорусскую сторону за конструктивное взаимодействие с Парком высоких технологий, отметив полезность приобретенного опыта в этой сфере.
Президенты также обменялись мнениями по политическим вопросам, в том числе с учетом избирательной кампании в Беларуси и неспокойной политической ситуации в Армении.
Кроме того, Армен Саркисян поблагодарил за позитивное решение о выделении участка для строительства армянской церкви в Беларуси.-0-