Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Президентом Азербайджана и его супругой

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его супругой Мехрибан Алиевой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили главу белорусского государства с предстоящим Днем Независимости и успешным проведением II Европейских игр. Был также обсужден график предстоящих двусторонних контактов и в целом развитие отношений между Беларусью и Азербайджаном.-0-