Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Президентом Азербайджана и его супругой

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его супругой Мехрибан Алиевой. Об этом БЕЛТА сообщили в
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили главу белорусского государства с предстоящим Днем Независимости и успешным проведением II Европейских игр. Был также обсужден график предстоящих двусторонних контактов и в целом развитие отношений между Беларусью и Азербайджаном.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3117 BYN
|2.31 BYN
|2.316 BYN
|USD
|2.0471 BYN
|2.045 BYN
|2.05 BYN
|RUB
|3.2371 BYN
|3.23 BYN
|3.24 BYN