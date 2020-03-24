Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе латвийской стороны состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Одной из основных тем разговора стал предстоящий визит главы белорусского государства в Ригу. В связи с введением в Латвии чрезвычайного положения, он перенесен на более поздние сроки. Как подчеркнул Александр Лукашенко, это решение белорусская сторона восприняла с пониманием. Новые даты будут согласованы по дипломатическим каналам.

В преддверии личной встречи сегодня главы государств обсудили основные аспекты двустороннего сотрудничества - главным образом торгово-экономического. Взаимный интерес стран-соседок в первую очередь представляют вопросы транспортировки грузов, транзита энергоресурсов, производственной кооперации.

Отдельно затрагивалась тема подготовки совместного чемпионата мира по хоккею, который был запланирован на 2021 год.-0-