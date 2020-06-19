Пандемия, парад и ситуация в экономике - состоялся телефонный разговор Лукашенко с Путиным

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. О его подробностях журналистам рассказала пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу сейчас упредить ваши вопросы. Речи о газпромовском банке во время разговора не шло. Эта тема не обсуждалась", - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, разговор касался трех основных тем. "Первая - это пандемия. Главы государств подробно обсудили ситуацию с коронавирусом в России и Беларуси, ее развитие и противодействие", - отметила Наталья Эйсмонт.

В частности, Владимир Путин рассказал о новом лекарстве, которое в России получили на основе японских препаратов. "Это действительно совершенно новый препарат и, как было отмечено, он эффективен и уже хорошо работает. В этой связи Владимир Путин предложил при необходимости в нужном объеме воспользоваться этим препаратом в Беларуси. Как отметил, Президент Беларуси, лекарство будет закуплено в необходимом объеме и будет использоваться при лечении", - отметила пресс-секретарь.

Вторая тема - парад, который на следующей неделе пройдет в Москве. "Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу на парад. Александр Лукашенко примет в нем участие. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями. Как отметил президент России, Александра Лукашенко и его семью 24 июня на параде в Москве ожидают", - рассказала Наталья Эйсмонт.

По ее словам, третья важная тема, которая звучала во время разговора, - это ситуация в экономике. "Главы государств обсудили дальнейшие перспективы и контакты. В частности, договорились встретиться и обсудить те вопросы, которые сегодня стоят в повестке дня. То есть продолжить разговор в Москве", - заявила пресс-секретарь.-0-