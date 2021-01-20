Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Путиным

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня вечером состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Александр Лукашенко и Владимир Путин подробно обсудили перспективы активизации разнопланового сотрудничества в рамках Союзного государства, взаимодействие в ЕАЭС и других интеграционных структурах, а также ряд кадровых вопросов.
Затронуты актуальные темы международной повестки дня и общая ситуация, складывающаяся в мире.
Особое внимание уделено тематике борьбы с распространением COVID-19. Подтверждены ранее достигнутые договоренности о продолжении совместных усилий и дальнейшей тесной координации двух стран по противодействию данной инфекции.-0-