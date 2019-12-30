Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Токаевым

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Президент Казахстана поздравил главу белорусского государства с наступающим Новым годом. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Александра Лукашенко за октябрьский официальный визит, отметив его значимость для Казахстана и развития двусторонних отношений. Он также высказал слова благодарности за соболезнования, направленные в связи с произошедшей авиакатастрофой, подчеркнув, что в Казахстане знают и чувствуют - братский белорусский народ всегда рядом в трудную минуту.

"Александр Лукашенко пригласил Касым-Жомарта Токаева совершить официальный визит в Беларусь, отметив, что его ждут в нашей стране. Президент Казахстана в ответ заявил, что рассматривает свой будущий визит как импульс к развитию достигнутых в октябре договоренностей", - рассказали в пресс-службе.

В целом главы государств отметили высокую результативность двусторонних контактов и динамику развития многопланового сотрудничества Беларуси и Казахстана, выразили надежду на продолжение плодотворного взаимодействия и в наступающем 2020 году.-0-