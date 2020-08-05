Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Зеленским

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений, подготовку к проведению осенью текущего года в Гродно третьего Форума регионов Беларуси и Украины. Отмечена необходимость приложить максимум усилий для того, чтобы это мероприятие дало весомые практические результаты, послужило активизации сотрудничества.

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский также обсудили эпидемиологическую ситуацию в странах, меры по борьбе с распространением коронавируса, обменялись накопленным в этом плане опытом.

Речь также шла об усилении пограничного контроля на белорусско-украинской границе и активизации взаимодействия между пограничными ведомствами.

Владимир Зеленский затронул в разговоре вопрос о задержанных в Беларуси боевиках. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях на Донбассе, и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам. Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений.-0-

Готовится официальный визит Президента Украины в Беларусь В ходе состоявшегося конструктивного диалога обсуждены ход подготовки к официальному визиту Президента Украины в Беларусь и к III Форуму регионов Беларуси и Украины, а также вопросы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран.