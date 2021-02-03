Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Зюгановым

Геннадий Зюганов и Александр Лукашенко. Фото из архива
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Делегат ВНС: в программе на предстоящую пятилетку нужно уделить внимание развитию культуры в регионах
3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поговорил по телефону с председателем Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, руководителем фракции Компартии в Государственной думе Федерального собрания Геннадием Зюгановым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Разговор состоялся в преддверии проведения VI Всебелорусского народного собрания. КПРФ приглашена принять в нем участие.
Александр Лукашенко и Геннадий Зюганов обсудили состояние дел в белорусско-российских отношениях и перспективы их развития. Собеседники также обменялись мнениями в связи с последними событиями в Российской Федерации.-0-