Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Зюгановым

Геннадий Зюганов и Александр Лукашенко. Фото из архива

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поговорил по телефону с председателем Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, руководителем фракции Компартии в Государственной думе Федерального собрания Геннадием Зюгановым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Разговор состоялся в преддверии проведения VI Всебелорусского народного собрания. КПРФ приглашена принять в нем участие.

Александр Лукашенко и Геннадий Зюганов обсудили состояние дел в белорусско-российских отношениях и перспективы их развития. Собеседники также обменялись мнениями в связи с последними событиями в Российской Федерации.-0-